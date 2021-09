11. september manet de til samhold. Én uke senere frykter USA et nytt splittende angrep mot Kongressen.

Politiet i Washington, D.C. er klare. Nasjonalgarden er klare. Gjerdene er satt opp på ny. Flere hundre mennesker er ventet å markere sin støtte til de 570 som til nå er siktet for å ha stormet Kongressen 6. januar.

USA var sammen om sorgen etter 11. september. Men sorgen kan bli kortvarig. Nå truer et arrangement med å skape ny splittelse, og Nasjonalgarden står klar for å gripe inn.

32 minutter siden

Sist lørdag mintes USA det verste terrorangrepet på amerikansk jord, 11. september 2001. Daværende president George W. Bush benyttet dagen til å minne om angrepene som kan komme.

– Truslene mot landet vårt befinner seg ikke bare utenfor grensene våre, men i volden som samler seg innenfor, sa Bush i sin minnetale.

Dagene da USA sto forent, slik de gjorde da terroren rammet for 20 år siden, virker i dag som en svunnen tid, sa den tidligere presidenten.

– Så mye i politikken er blitt en oppfordring til sinne, frykt og forakt. Det er grunn til bekymring for nasjonen vår og fremtiden vår sammen, sa Bush.

Nå skaper en planlagt demonstrasjon i Washington, D.C. frykt blant myndighetene i hovedstaden.

Nasjonalgarden står klare til å gripe inn, melder Reuters fredag kveld. En talsperson fra Pentagon forteller at de har godkjent at 100 tropper skal stå klare, men at de bare vil gripe inn dersom det er helt nødvendig.

Tidligere president George W. Bush og førstedame Laura Bush var tydelig preget under 11. september-markeringen i Pennsylvania. Der advarte Bush om nye trusler fra innenfor USAs landegrenser.

«Høy sannsynlighet» for vold og uro

Lørdag 18. september er det ventet en stor folkemengde ved Capitol Hill. De skal markere sin støtte til dem som stormet Kongressen 6. januar i år.

I mobben var blant annet flere Trump-støttespillere, høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere.

Minst 570 personer er så langt siktet for å ha deltatt i stormingen, der over 138 politimenn og et ukjent antall angripere ble skadet. Minst én person mistet livet.

Både politiet og lokale myndigheter frykter nå at noe lignende skal skje igjen. I et internt dokument advarer politiet om høy sannsynlighet for vold og uro i forbindelse med demonstrasjonen, som har fått navnet «Justice for J6» – rettferdighet etter 6. januar.

Venter 700 demonstranter

Ekstra sikkerhetsgjerder er satt opp rundt kongressbygningen for anledningen. Mandag møttes ledelsen i Kongressen for å diskutere sikkerheten i og rundt bygget.

Lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, var klar i talen om den kommende demonstrasjonen:

– De kommer hit for å hylle personer som forsøkte å drepe kongressmedlemmer, sa hun.

Så langt er det ventet at rundt 700 personer kommer til å delta på demonstrasjonene lørdag. Da Kongressen ble stormet, var det flere tusen.

FBIs tidligere visedirektør Andrew McCabe har likevel sagt til CNN at politiet er nødt til å ta demonstrasjonen på ramme alvor. Noe av årsaken er hvem som står bak.

Myndighetene i Washington frykter nye voldsepisoder når en gruppe konservative aktivister arrangerer støttemarkering for de som angrep Kongressen 6. januar.

Trump-inspirert gruppe står bak

Det er gruppen Look Ahead America som har planlagt demonstrasjonen lørdag. De er en konservativ aktivistgruppe som ble startet av to bakmenn fra Donald Trumps presidentkampanje.

De er kanskje mest kjent for forsøkene på å dokumentere påstander om fusk under presidentvalget i fjor. Det gjorde de blant annet ved å plassere kamerafolk ved valgboder.

Denne gangen har imidlertid pipen fått en annen lyd: «Ikke ta med deg eller ha på deg politisk utstyr. Det inkluderer ting som viser støtte til enten president Trump eller president Biden», skriver de.

Men selve organisasjonen er grunnleggende politisk. Look Ahead America skriver selv at de arbeider for «patrioter som er misfornøyde og føler seg utestengt fra amerikansk politikk». Samtidig omtaler de siktede etter 6. januar som «politiske fanger».

Matt Braynard, én av arrangørene, har sagt at de som kommer for å utøve vold, ikke er velkomne. Det er også en annen tone og retorikk blant den ytre høyresiden nå enn i dagene før 6. januar, ifølge ABC.

Hatprat og oppfordringer til vold

Måten arrangementet snakkes om på nett er likevel en grunn til bekymring for politiet.

Ifølge både CNN og Rolling Stone har flere eksperter bitt seg merke i en økning av hatprat og oppfordring til vold i forbindelse med arrangementet.

Det har særlig skjedd etter et TV-innslag på nyhetskanalen NBC. Der snakket politimannen som skjøt og drepte én av angriperne i Kongressen ut om sine opplevelser.

Lørdag kom også politiets egen etterforskning av angrepet 6. januar. De hadde undersøkt i alt 38 klagesaker på politiets oppførsel. I kun seks av disse fant de kritikkverdige forhold, skriver US Capitol Police.