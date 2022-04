Russland er på minussiden i krigen. Det kan få dramatiske konsekvenser, mener ekspert.

Massiv bombing av Kyiv. Trusler om bruk av atomvåpen. Russland-ekspert Julie Wilhelmsen frykter dette kan skje de neste dagene.

Russiske styrker angrep en militær rakettfabrikk nær den internasjonale flyplassen i Kyiv fredag. Her er et bilde av ukrainske tanks fra tidligere denne uken i Irpin utenfor Kyiv.

Et russisk krigsskip er senket. Det var det største og viktigste skipet i Svartehavsflåten til Putin.

Kyiv var lenge omringet, men en større offensiv har uteblitt.

Hvis man gjør opp regnestykket, er Russland på minussiden i krigen. Det kan få dramatiske konsekvenser, ifølge en av Norges fremste Russland-kjennere:

– Kreml er i utgangspunktet ganske desperate nå, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Nupi (Norsk utenrikspolitis institutt).

– De forestilte seg å tvinge frem regimeskifte i Kyiv. I tillegg til å få kontroll over hele Donbas regionen. 29. mars nedjusterte de offisielt målet til bare Donbas. Nå ser det ikke ut til at de har klart noen av delene, legger hun til.

– Vi er alle redde for hvor mye tyngre skyts Kreml vil være villig til å ta i bruk fremover, sier Julie Wilhelmsen, Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Angrep mot Kyiv fredag

Russiske styrker angrep fredag en militær rakettfabrikk i nærheten av den internasjonale flyplassen i Kyiv, skriver NTB.

De siste dagene har Russland gjentatte ganger anklaget Ukraina for angrep i grenseområdene. Ukraina avviser dette.

Russland har truet med å ta hevn ved å angripe Kyiv.

To scenarier

Julie Wilhelmsen peker på to mulige scenarioer den nærmeste tiden:

Massive bombeangrep mot hovedstaden Kyiv.

Trusler om å ta i bruk atomvåpen.

– Det er viktig for Kreml nå å komme ut av denne situasjonen med noe som ligner på en seier. Jeg frykter derfor at de for eksempel vil kunne bombe Kyiv mer massivt enn de har gjort til nå, sier Wilhelmsen og fortsetter:

– Vi har hele tiden fryktet at atomvåpnene kan komme i spill.

USA og Nato har vært tilbakeholdne med å involvere seg tungt militært på Ukrainas side. Årsaken er at de ikke vil bidra til at konflikten utvikler seg til en 3. verdenskrig, ifølge Wilhelmsen.

– Det er et mulig scenario at Russland igjen skal vise til atomvåpen som et alternativ. Dersom de ikke har andre tvangsmidler til å oppnå det de vil, sier hun.

USA forbereder seg på at Putin kan ta i bruk sine kraftigste våpen, ifølge The New York Times.

Også her hjemme rigger myndighetene seg for et scenario med bruk av atomvåpen i nærområdene, meldte Dagbladet forrige uke.

Nær fem millioner ukrainere har flyktet etter at Russland gikk til krig for syv uker siden. Dette bilde er fra en av de mange ødeleggelsene i Kharkiv, landets nest største by.

Trusler mot Sverige og Finland

Torsdag truet Russland om å stasjonere atomvåpen i Østersjø-regionen. Bakteppet er at Sverige og Finland vurderer å bli medlem av Nato.

– Det kan ikke lenger være snakk om atomvåpenfri status for Østersjø-regionen, uttalte Dmitrij Medvedev, Russlands tidligere president.

Han sa at Russland så langt ikke har noen planer om endring.

– Men om vi blir tvunget, så husk at det ikke var vi som foreslo dette, sa han videre til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Det russiske krigsskipet «Moskva» sank torsdag. Ukraina hevder det skjedde som følge av et ukrainsk missilangrep. Russland sier på sin side at det oppsto en brann i et ammunisjonslager.

Konspirasjon

Kreml er fanget i sin egen konspirasjon om at Nato og Vesten er fiender av Russland og vil ta over Ukraina, ifølge forsker Wilhelmsen.

Når du legger til at Nato kan utvides til Sverige og Finland. Og at Ukraina kan gå tapt, er det en farlig kombinasjonen sett fra Kreml:

– Det gjør det mer relevant å tenke på at Russland kan true med å ta i bruk det tyngste våpenet de har, sier Wilhelmsen.

Russland er verdens største atommakt.

– Jeg vil ikke skremme folk. Det er viktig å presisere at jeg her snakker om mulige scenarioer, legger Wilhelmsen til.

Venter angrep i øst

Det er kun et spørsmål om tid før russiske styrker vil sette inn støtet mot Donbas, ifølge ukrainske myndigheter.

De siste ukene har sivilbefolkningen blitt bedt om å flykte vestover.

– Russerne prøver å hindre Ukraina fra å omdisponere soldater til fronten i øst. Det gjør de gjennom angrep i vest og nord, som Kherson, sier Tor Ivar Strømmen, forsker ved Sjøkrigsskolen.

9. april ble en jernbanestasjon i østlige Kramatorsk angrepet av russiske raketter. Flere hundre sivile ventet på et tog som skulle ta dem ut av Donetsk-regionen. Minst 50 mennesker ble drept, ifølge lokale myndigheter.

– En annen russisk strategi er å angripe infrastrukturen i Ukraina. Derfor ser vi stadige angrep på eksempelvis jernbanen, sier Strømmen.

– Nye angrep mot Kyiv må ses i denne konteksten, legger han til.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

