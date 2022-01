Russland i Sikkerhetsrådet: USA pisker opp hysteri

I det lengste forsøkte Russland å stanse Sikkerhetsrådets debatt om Ukraina.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia ble tvunget til å holde møtet i Sikkerhetsrådet.

Nå nettopp

Da USA krevde en offentlig debatt om Russlands 100.000 soldater på Ukrainas grense, sa russerne nei. De ville ikke at FNs sikkerhetsråd skulle debattere det Ukraina og Nato oppfatter som en direkte trussel om invasjon.

Russland fikk mandag bare støtte fra Kina. Tre land avsto fra å stemme, mens ti land ønsket debatten, melder Reuters.

Russerne hevdet at møtet var et eksempel på USAs «høyttalerdiplomati».

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun forsvarte stemmen sin med at det nå er behov for «stille diplomati».

Norges FN-ambassadør Mona Juul ledet møtet.

Harde fronter

Møtet ble preget av sterke anklager fra begge sider i konflikten.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia gikk hardt ut. Han la skylden for den økende spenningen på Vesten og USA. Nebenzia hevder at USA «pisker opp hysteri». Samtidig avviste han blankt at Russland har planer om å angripe nabolandet.

Russerne mener at Vestens retorikk skaper en unødvendig konflikt mellom Ukraina og Russland, skriver The New York Times.

Ambassadøren advarte mot å stole på amerikanernes argumenter. Han minnet om hvordan daværende utenriksminister Colin Powell argumenterte for angrep på Irak. I ettertid vet vi at «bevisene» for at irakerne hadde kjemiske våpen ikke fantes, argumenterte han.

Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya fikk støtte av sin amerikanske kollega Linda Thomas-Greenfield.

Trusler mot medlemsland

USAs ambassadør til FN, Linda Thomas-Greenfield, avviste anklagene. Hun vil ikke være med på at de vestlige landene pisker opp stemningen. I stedet minnet hun om alle forsøkene som har vært gjort på å dempe konflikten.

– Dette er ikke snakk om retorikk. Det handler ikke om USA og Russland. Hva dette handler om, er fred og sikkerhet for et medlemsland, sa hun.

Ny fase i krigen

Da Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya fikk ordet, takket han Juul og Norge for at møtet ble gjennomført.

– Det er et behov og en plikt for Sikkerhetsrådet å være informert, sa han om det han opplever som en direkte trussel om krig.

Han merket seg at russerne hevder de ikke vil invadere Ukraina. For ukrainerne er det heller et spørsmål om russerne vil innlede en ny fase i krigen mot Ukraina, sa han.

Russlands Nebenzia sa derimot at han ikke kan forstå hvilke trusler og provokasjoner USA snakker om. Slik han og president Vladimir Putin ser det, er det USA og Nato som skaper usikkerhet i regionen.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har klaget over at hard amerikansk retorikk skaper unødig redsel.

Truer hovedstaden

På møtet hevdet USA også at russerne har planer om å øke sitt militære nærvær i Hviterussland fra rundt 5.000 til 30.000 soldater. Hviterussland har et nært forhold til sin russiske nabo og grenser også mot Ukraina.

Styrker utplassert i Hviterussland vil være mindre enn to timer unna den ukrainske hovedstaden Kiev.

Tirsdag skal USAs utenriksminister Antony Blinken snakke med sin russiske kollega Sergej Lavrov. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass er amerikanerne interessert i å diskutere Russlands siste utspill i konflikten.

Foreløpig er det ingen ting som tyder på at de to toppdiplomatene skal møtes fysisk.