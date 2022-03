Stoltenberg: Nato vil styrke det militære nærværet i øst

Nato legger planer for å trappe opp sitt militære nærvær i de østlige landområdene både på land, i luften og til sjøs.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ba Russland om å umiddelbart stanse krigen i Ukraina. Nå forbereder Nato opptrapping i østlige områder.

NTB-Marie De Rosa og Anne Marjatta Gøystdal

Nå nettopp

Det kunngjorde generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– I dag har vi bedt våre militære ledere om å utvikle planer for alle områder: Land, luft, sjø, cyber og verdensrommet, sa Stoltenberg.

Flere soldater, ubåter og krigsskip

Han viste til at det allerede er utplassert 40.000 soldater under Nato-kommando i de østlige områdene, og at disse har betydelig støtte fra luften og sjøen, samt luftvern.

– Men vi møter nå en ny virkelighet, så vi må vi må se på avskrekking i et lengre perspektiv, sa Stoltenberg.

Når det gjelder militære styrker på land, vil Nato være forberedt på å utplassere «substansielt» flere soldater i de østlige delene. Det følges opp med ytterligere kapabiliteter innen luft- og rakettforsvar, og ubåter og marinefartøy i et betydelig antall.

– Vi bør også trene og holde øvelser oftere og i større antall, sa Stoltenberg, som la til at allianselandene bør styrke forsvarsbudsjettene sine for å nå 2-prosentmålet.

Norge skal bidra

Nato-planene har betydning også for Norge, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), som onsdag deltok på et hastemøte med resten av alliansens forsvarsministre.

– Det kan bety at Norge må være forberedt på å delta enda mer enn det vi gjør i Litauen i dag, for eksempel.

– Men også at vi må ta et større ansvar her hjemme i nord, legge til rette for mottak av allierte styrker og styrke vårt eget forsvar, sier Enoksen.

Ifølge forsvarsministeren er det et sterkt ønske, særlig blant landene i øst, om en sterkere Nato-tilstedeværelse – også på permanent basis.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (t.h.) sier Norge kan øke tilstedeværelsen i Litauen. Her var Enoksen da Norge sendte 50–60 soldater til Litauen i februar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidligere på dagen varslet Enoksen at regjeringen har besluttet å styrke Forsvaret med ekstra bevilgninger allerede inneværende år. Nyheten blir presentert på fredag.

Forsvarsministeren har ikke villet røpe detaljer, men sier at det blant annet handler om å øke aktiviteten i nord.

Han slo også fast at Norge står ved Natos 2-prosentmål.

– Ingen tegn

Kort tid før pressekonferansen med Stoltenberg meldte Financial Times at Ukraina og Russland skal være nær ved å fullføre en foreløpig fredsavtale.

Stoltenberg sier at Nato ikke ser tegn til at forhandlingene gir resultater på bakken.

– Det er derfor vi oppfordrer Russland til å gå inn i samtalene i god tro, sier Stoltenberg.

Han understreker at Nato ikke er del av samtalene og at han kun har sett rapporter om det som nå foregår.

– Men det er åpenbart at hva Ukraina kan oppnå rundt forhandlingsbordet er knyttet tett opp mot det som skjer på slagmarken, sier Stoltenberg.