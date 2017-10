Minst 13 drept i fengselsopprør i Mexico

En talsmann for sikkerhetsmyndighetene i Nuevo Leon, Aldo Fasci, sier opprøret fant sted i fengselet Cadereyta. Han sier sikkerhetsstyrker ble sendt til stedet for å få satt en stopper for urolighetene.

Politiet hadde i flere timer forsøkt å forhandle med de involverte uten hell. De utkommanderte sikkerhetsstyrkene fikk da frie tøyler til å bruke alle midler for å beskytte andre innsatte og fengselets ansatte, legger han til.

Det er uklart hvor mange innsatte som var involvert i slagsmålet og hvor mange som ble drept av sikkerhetsstyrkene. Fasci sier dødstallet kan stige ettersom åtte er kritisk skadd.

Fengselet ligger i utkanten av byen Monterrey. Flere familier samlet seg utenfor tirsdag og krevde informasjon om deres pårørende.