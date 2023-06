Jack Smith er Donald Trumps nye skyteskive: Anklages for å være partisk og udugelig.

Jack Smith er en «Trump-hater» som «jobber overtid» i en «forrædersk» jakt på Trump. Det mener Donald Trump.

Jack Smith ble i fjor høst oppnevnt av USAs justisdepartement for å være spesialgransker i to saker om Donald Trump. Vis mer

Fredag 18. november i fjor ble en spesiell dag for amerikanske Jack Smith. Den erfarne juristen skulle hentes hjem til USA fra Nederland.

I stedet for å etterforske krigsforbrytelser i Kosovo skulle han fingranske en tidligere president. Siden har Donald Trumps stab saumfart Smiths liv. Nå kommer de for alvor ut med sine anklager mot Smith.

– Forrædersk oppdrag

Trump har før ikke spart på de skarpe ordene i sin omtale av Smith. I en e-post til tilhengere i mai skrev han at «venstrevridde radikalere» driver falske etterforskninger for å hindre ham i å få fire år til.

– Den Trump-hatende spesialanklageren spesialanklagerenEn advokat som oppnevnes spesielt for å etterforske - og eventuelt ta ut tiltale i - en spesifikk sak der det ellers kunne oppstått en interessekonflikt. Jack Smith kommer til å arbeide overtid med sitt forræderske oppdrag, skrev Trump.

Og det blir neppe mindre nå, som det er klart at Trump blir tiltalt. Ifølge Trump selv er han stevnet til å møte opp ved tinghuset i Miami klokken 15 lokal tid tirsdag.

Allerede natt til fredag norsk tid la Trumps folk frem en lang oversikt over det de mener er problematiske sider ved aktoren: «Jack Smith har en historie med mislykkede tiltaler og alvorlig mangelfulle saker.»

Kona ga penger til Biden

Her er noen av argumentene de bruker:

Smiths ektefelle Katy Chevigny er demokrat. Hun ga i 2020 ca. 20.000 kroner til Joe Bidens valgkamp. Hun var også produsent for en dokumentar på Netflix om tidligere førstedame Michelle Obama.

Han påstås å ha vært pådriver for at Justisdepartementets engasjement i en sak der USAs skattevesen kontrollerte konservative grupper ekstra nøye.

Han førte en sak der den republikanske guvernøren i Virginia ble dømt til to års fengsel. Dommen ble omstøtt i USAs høyesterett med stemmetallene 8–0.

Presidentkandidat John Edwards ble anklaget for ulovlig å ha brukt valgkamppenger på elskerinnen. Medlemmene i juryen kunne ikke bli enige, og han ble ikke dømt. Smith førte saken. Edwards er demokrat.

Smith anklaget i 2015 senator Bob Menendez for bestikkelser. Demokraten ble tiltalt for å bytte politiske tjenester mot luksusferier, valgkampgaver og dyre flyreiser. Juryen klarte ikke å enes om en dom, og Justisdepartementet ga opp å føre den på nytt.

Smith fikk dømt kongressmedlem Rick Renzi. Republikaneren fikk 36 måneders fengsel for korrupsjon. Trumps folk viser til Renzis egne påstander om urent trav i rettssaken. Renzi ble benådet av Trump 19. januar 2021.

En aktivistgruppe har klaget på at Smith ikke vil informere om hvem som jobber for ham. Justisdepartementet har nektet innsyn med hensyn til personvern og vern av privatliv.

Kalles dust og idiot

Smith står selv oppført som uavhengig i valglistene. Han kritiseres likevel til dels for å være partisk, særlig ved å vise til at kona er demokrat.

Samtidig viser enkelte av eksemplene fra Trumps stab at Smith ikke har skygget unna å føre saker mot demokratiske politikere.

Dette gjør ikke at Trump og hans tilhengere holder igjen. Donald Trump jr. viser viser til heftige utfall fra Mark Levin, en jurist og kjent radiovert.

Levin kalte Smith – i en høylytt kommentar på TV hos Fox News – for «idiot» og «dust».

Trumps sønn stempler for sin del Smiths sakførsel som «korrupt gestapotaktikk».

Roses av demokrater

Samtidig får Smith omfattende ros fra en rekke personer som ønsker å se Trump på tiltalebenken.

Marty Taylor, en demokratisk konsulent, viser til TV-bilder denne uken av Smith som hentet seg en baguette. Han snakket ikke med pressen.

– Jack Smith gjør sine ting uten noe drama, mener Taylor.

Andre demokrater jubler og utpeker Smith som en helt.

Har sagt tre setninger

Smith ble oppnevnt av justisminister Merrick Garland noen dager etter at Trump kunngjorde at han igjen vil bli president. Hensikten var å sikre at etterforskningen ikke skulle kunne ansees som politisk motivert.

Flere republikanere antyder i stedet at tidspunktet beviser at den er det.

Smith har selv ikke snakket offentlig med noen om sin jobb. Da han ble utnevnt, kom han med en erklæring i tre setninger. Der sa han omtrent dette: