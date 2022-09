Biden mener Ian kan være den dødeligste orkanen i Floridas historie. Nå er den på vei mot en ny delstat.

Millioner uten strøm, byer under vann og frykt for mange omkomne. Ian er den femte kraftigste orkanen som noensinne har rammet USA. Nå er den på vei mot en ny delstat.

Orkanen Ian traff først Fort Myers og Port Charlotte på vestkysten av Florida. Så beveget den seg over sentrale deler av delstaten. Dette bildet viser det enorme skadeomfanget i Fort Myers.

– Tallene er ennå uklare, men vi hører tidlige meldinger om det som kan være store tap av menneskeliv, sier USAs president Joe Biden torsdag ettermiddag lokal tid.

Det var torsdag morgen at innbyggerne i delstaten Florida våknet opp til de katastrofale ødeleggelsene i dagslyset. Orkanen etterlater seg enorme skader. Hvor mange som har mistet livet er uklart. Så langt er det bare meldt om ett dødsfall, men myndighetene antar at tallene er høyere.

Slår katastrofealarm

Mens stormen nå beveger seg ut av Florida, synes mer og mer av de kraftige ødeleggelsene sørvest i delstaten.

Sykehus, boliger og pleiehjem er oversvømt. Byer ligger under vann, og mer enn 2,5 millioner mennesker mangler strøm, skriver New York Times.

Orkanen hadde vindkast på opp mot 67 meter i sekundet, kraftig regn og en voldsom stormflo på opptil 5,5 meter.

President Biden har slått katastrofealarm og åpner med det for omfattende føderal støtte i rednings- og opprydningsarbeidet.

I Fort Myers ligger det båter i gatene.

– Det er slått katastrofealarm i ni fylker, men vi forventer mer. Jeg snakket nettopp med presidenten. Han tilbød støtte. Jeg takket ham for det, men fordi stormen har beveget seg innover landet og forårsaket mye potensiell skade i den sentrale delen av staten vår, kommer vi til å be om at også disse fylkene inkluderes, sa guvernør Ron DeSantis torsdag.

Fakta Orkanen Ian Startet som en tropisk storm øst for Windwardøyene 19. september 2022.

Den traff først ABC-øyene, Trinidad og Tobago og den nordlige kysten av Venezuela og Colombia.

Først da fikk den mer styrke, og ble etter hvert kjent som «den tropiske stormen Ian.»

Da den nærmet seg Caymanøyene, ble den klassifisert som en orkan.

Nærmere Cuba nådde orkanen kategori 3 (SSO) (SSO) Saffir-Simpsonsskala klassifiserer tropiske sykloner og orkaner . Disse klassifiseres som store/vesentlige orkaner.

Over Mexicogolfen fikk orkanen enda mer styrke, og nådde kategori 4 (rett i underkant av 5, som er det sterkeste).

Klokken 15.10 lokal tid traff den land i Florida med en vindstyrke på 241 km/t.

Kategori 4 og 5 orkaner etterlater seg som regel store skader.

Den ble nedgradert til en tropisk storm torsdag morgen lokal tid.

Den forventer å treffe Sør-Carolina fredag 30. september klokken 10 på morgenen lokal tid. Kilde: Store norske leksikon og CNN Vis mer

Skadene er store på Fort Myers Beach. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB

Usikkerhet rundt dødstall

Det har vært meldt om flere dødstall kort tid etter stormen roet seg i området.

Én politibetjent sa til Good Morning America at dødstallene trolig er «hundrevis». Det skriver New York Post blant flere medier, men dette er ikke bekreftet, skriver New York Times.

Avisen skriver videre at dødstall etter ulykker ofte er upresise, spesielt når de er hindret i å kommunisere over dårlig infrastruktur og telekommunikasjon.

Rundt én time senere uttalte den samme politibetjenten seg mer nøkternt om situasjonen. Da sa han at «rundt fem personer» er bekreftet døde etter orkanen i Florida, ifølge samme avis.

President Joe Biden sier orkanen kan være den dødeligste i Floridas historie.

Advarte på forhånd

Det var på forhånd advart om en orkan med en ødeleggende kraft som bare kommer én gang pr. generasjon.

Byen Fort Myers er «helt ødelagt» etter at orkanen Ian rammet den, sier Florida-guvernør DeSantis. Han mener det vil ta flere år å gjenoppbygge Florida, ifølge New York Times.

Orkanen traff først Cuba, og etterlot øya uten strøm. Her er to personer bekreftet omkommet, skriver CNN.

Vil blåse opp til orkan igjen

Orkanen ble nedgradert til en tropisk storm etter å ha herjet i Florida. Nå skriver CNN at den igjen kommer til å blåse opp til orkan. Neste stopp: Sør-Carolina.

Dette satellittbildet viser hvordan orkanen så ut da den traff Florida.

Stormen forventer å få tilbake styrken når den passerer over Atlanterhavet og inn på fastlandet fredag morgen lokal tid, skriver New York Times.

Orkanen skal treffe Sør-Carolina klokken 10. Også delstatene Georgia, Nord-Carolina og Virginia har erklært unntakstilstand i påvente av Ians ankomst.