Sykehus fylles opp, men nesten ingen dør av covid-19 – hevder Kina

Koronaviruset spres nå ukontrollert i Kina. Sykehus fylles opp og ansatte bes forberede seg på «en tragisk kamp».

8 minutter siden

På mandag denne uken døde to personer i Kina av covid-19, ifølge offisiell statistikk. På tirsdag fem. På onsdag – ingen.

Myndighetene i Beijing gikk for to uker siden til det uventede skritt å løsne på landets strenge restriksjoner. «Null covid»-politikken er historie. Siden da har frykten for massive smittebølger i verdens mest folkerike land vært stor.

