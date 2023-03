1,4 millioner kroner i hysjpenger til en pornostjerne. Derfor er Donald Trump tiltalt.

For første gang er en tidligere amerikansk president blitt tiltalt. Her får du hele historien om hvorfor Donald Trump risikerer opptil fire år i fengsel.

Stormy Daniels skal i oktober 2016 ha fått nesten 1,4 millioner kroner for å holde kjeft om et seksuelt forhold til Donald Trump. Utbetalingen er ifølge påtalemyndigheten et brudd på loven om valgfinansiering.

30.03.2023 23:29 Oppdatert 30.03.2023 23:49

Torsdag kveld norsk tid ble det kjent at en storjury i New York mener det foreligger nok bevis for å tilatle Donald Trump. Saken gjelder hysj-penger til en pornoskuespillerrinne.

Det er første gang en tidligere president blir tiltalt. The New York Times skriver at detaljene i tiltalen ikke er kjent. Ifølge avisen skal nå statsadvokaten forhandle med Trumps advokater om hvordan saken behandles videre.

Alle som tiltales må møte frem for å ordne med fingeravtrykk og andre formalia. Påtalemyndigheten håper at Trump vil møte opp frivillig. Tidligere i mars hevdet Trump at han kom til å bli arrestert. Vil han ikke møte opp frivillig, kan han bli arrestert og påsatt håndjern.

Ødela ikke valget

Det var bare noen dager før det amerikanske presidentvalget i november 2016. Donald Trump lå ifølge ekspertene an til å tape, men hadde likevel en liten sjanse til å vinne.

Det hadde ikke hjulpet at det i begynnelsen av oktober dukket opp et lite flatterende lydopptak. Trump skrøt av at han hadde for vane å klå på underlivet til kvinner han møtte.

Det gjaldt å unngå flere uheldige presseoppslag.

Hans juridiske rådgiver og «fikser», Michael Cohen, betalte ut 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels (44). Hun fikk nær 1,4 millioner norske kroner etter dagens kurs for å holde tett om et seksuelt forhold hun skal ha hatt til Trump et tiår i forveien.

Dette er historien om hvorfor utbetalingen kan komme til å felle Trump. Og hvorfor han igjen kan slippe ustraffet unna.