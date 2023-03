Hun gjør nådeløst narr av Trump og hans allierte: «Jeg tror han trenger mer ris.»

Stormy Daniels erter Donald Trump og tar i bruk spydig humor overfor ham og hans støttespillere.

Stephanie Clifford – med scenenavn Stormy Daniels – var til stede under utdelingen av de prestisjefylte musikkprisene Grammy i 2007. Det var året etter at hun møtte Donald Trump på et golfstevne i Nevada.

30.03.2023 12:02

I flere uker har ryktene gått om at Donald Trump vil bli tiltalt av en statsadvokat i New York. Saken er i så fall antatt å handle om regnskapsfusk og brudd på lover om valgkamppenger.

I bunn for saken ligger dette: I 2016 fikk en kvinne 130.000 dollar for å holde munn om en påstått affære med Trump under et golfstevne i 2006. Hun var 27 år, og han var 60. Saken ble ekstra pikant fordi Stephanie Clifford – med kallenavnet Stormy Daniels – spiller i pornografiske filmer.