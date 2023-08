Juli var den varmeste måneden som noen gang er registrert

Måneden vi nettopp har lagt bak oss, var – med klar margin – den varmeste som noensinne er registrert, viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste.

Hetebølger en rekke steder i verden – blant annet i Sør-Korea (bildet – har bidratt til at de første ukene av juli var langt varmere enn noen tidligere måned. Trolig blir det også resultatet når tall for hele måneden er klar. Vis mer

Den gamle rekorden på 26,63 grader var fra juli 2019 og ble slått med 0,33 grader i samme måned i år, opplyser klimaovervåkingstjenesten Copernicus tirsdag.

– Måneden var 0,72 grader varmere enn gjennomsnittet for samme måned i årene 1991-2020, sier Copernicus. Måneden var preget av skogbranner og hetebølger mange steder i verden.

– Det var hetebølger flere steder på den nordlige halvkule, inkludert i Sør-Europa. Temperaturer langt over snittet ble målt i flere land i Sør-Amerika og rundt store deler av Antarktis, skriver klimaovervåkingstjenesten.

Flere rekorder

Det ble satt en rekke varmerekorder i løpet av juli. Mellom 3. og 6. juli ble rekorden for lufttemperatur ved overflaten brutt fire dager på rad og er nå 17,08 grader. Alle dager etter det har vært varmere enn den gamle rekorden på 16,8 grader fra 13. august 2016.

Hellas er ett av flere steder som er blitt rammet av skogbranner i heten i juli. Vis mer

– Vi har vært vitne til nye globale temperaturrekorder i både luft og vann. Disse rekordene har alvorlige konsekvenser for både menneskene og planeten, som utsettes for hyppigere og mer intenst ekstremvær, sier visedirektør Samantha Burgess i klimaovervåkingstjenesten Copernicus.

Også temperaturen i verdenshavene ligger an til å sette ny rekord, noe som fører til bekymring for følgene for klimaet, livet i havet og kystsamfunn. 30. juli steg overflatetemperaturen i verdenshavene til 20,96 grader, ifølge klimatall fra EU. Det er 0,01 grader høyere enn den forrige rekorden, som ble satt i mars 2016.

– Global koking

FN-sjef António Guterres ropte nylig varsku om klimaet.

– Klimaendringene er her. Det er veldig skremmende, og dette er bare begynnelsen. Tiden med global oppvarming er over; tiden med global koking er over oss, sa Guterres og ba umiddelbar innsats og dristige grep for å kutte utslipp som bidrar til at planeten blir varmere.