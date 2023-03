Aftonbladet: Norsk kvinne funnet død i fryser i Sverige – var forsvunnet i åtte år

Svensk politi har innledet drapsetterforskning etter at de torsdag fant et lik av en kvinne på en gård i Värmland. En norsk mann er pågrepet og siktet for drapet.

En politibil parkert utenfor gården i Värmland der kvinnen ble funnet død torsdag.

18.03.2023 18:55 Oppdatert 18.03.2023 19:13

Kvinnen og mannen flyttet til Sverige for flere år siden, skriver Aftonbladet. Begge beskrives som «eldre».

Ifølge avisens opplysninger forsvant kvinnen for åtte år siden, og hun skal ha vært død like lenge.

Nå har politiet funnet henne død i en fryser i mannens hus.

Kom frem på sykehuset

Svensk politi bekrefter at de har startet drapsetterforskning.

– Vi har funnet en død kvinne i en bolig torsdag, og i den forbindelse pågrepet en mann, sier Torbjörn Roos til Aftonbladet.

Han er operasjonsleder hos politiet i Bergslagen.

Mannen skal selv ha gitt politiet opplysninger om kvinnen i forbindelse med en sykehusinnleggelse, skriver Aftonbladet.

Ifølge påtalemyndigheten i Sverige nekter han straffskyld.

Den tiltalte nordmannen skal være kjent for svensk politi fra før. Han er blant annet dømt for promillekjøring og ulovlig kjøring.

Hans advokat Stefan Liliebäck har fått taleforbud fra påtalemyndigheten, og kan derfor ikke uttale seg i saken.

En nabo sier til Aftonbladet at de sjelden så den nå drapssiktede mannen.

Norsk politi ikke involvert

Kripos opplyser til NTB at det er svensk politi som uttaler seg om saken og at Kripos foreløpig ikke er involvert.

– Utenrikstjenesten er ikke kjent med saken utover det som fremkommer i mediene, opplyser utenriksdepartementet til NTB.

Det er ikke klart om kvinnen var blitt etterlyst i Sverige eller internasjonalt.

– Det er noe vi vil finne ut av, sier Dan Grabö til Aftenposten i 17-tiden lørdag.

Han er operasjonsleder ved politiet i Bergslagen.

Han sier at de heller ikke har informasjon om hvor i Norge mannen og kvinnen har sine røtter.

Søndag vil svensk politi ta stilling til om de ønsker mannen varetektsfengslet. Han skal fortsatt være innlagt på sykehus.