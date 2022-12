Apedrap ryster Sverige

Torsten (3), Linda (42) Santino (44) og Manda (19) er bekreftet døde etter en dramatisk apejakt i Sverige. Sjimpansen Selma (12) er alvorlig skadet.

Santino (44) ble lørdag bekreftet skutt og drept. Ifølge Aftonbladet skal apen ha laget flere kunstverk som eies av Sveriges kronprinsesse Victoria.

17. des. 2022 13:13 Sist oppdatert 6 minutter siden

«Tre sjimpanser på rømmen».

Onsdag 14. desember kommer de første meldingene om at tre apekatter har rømt fra innhegningen sin i en svensk dyrepark.

Det blir straks satt i gang væpnet leteaksjon. Samtidig låser dyreparkens ansatte seg inne for å hegne om egen sikkerhet.

Rundt kl. 14.00 kommer meldingen om at tre sjimpanser er skutt og drept.

Ytterligere 30 minutter går. Så sender Sveriges politi ut denne urovekkende beskjeden:

«Sett dere i bilen og kjør herfra. Det er ikke en sikker plass».

Én av sjimpansen var fortsatt på rømmen. Og det skulle snart vise seg å være flere.

Slik spilte dramatikken seg ut i SVTs pushmeldinger onsdag ettermiddag 14. desember.

Flere dagers apejakt

For én uke siden var det syv sjimpanser i Furuviksparken.

Nå er det bare tre igjen.

Avlivingen av sjimpansene ryster Sverige.

Rundt lunsjtider onsdag ble det oppdaget at tre sjimpanser hadde rømt fra Furuviksparken som ligger utenfor Gävle i Sverige.

Politiet ble tilkalt, og sendte inn et stort antall patruljer med droner for å finne ut av hvor apene befant seg.

I Sverige er sjimpanser er klassifisert som høyrisikodyr. Noe som betyr at de kan være farlige for mennesker. Derfor ble også dyreparkens egne skyttere sendt ut for å avverge en mulig, dramatisk situasjon.

Så ble apene skutt, én etter én.

Først ble det bekreftet at Torsten (3) og hans fostermor Linda (42) hadde mistet livet.

Linda (42) er bekreftet død etter å ha rømt fra dyreparken Furuvik i Sverige.

En tredje ape ble også meldt død, men det var lenge uklart om det var kjendisapene Manda (19) eller Santino (44).

Lørdag morgen ble det klart at både Manda og Santino var døde.

Santino var blant annet en av kronprinsesse Vicotrias favorittaper, ifølge svenske Dam. Han har står bak flere kunstverk, hvor to eies av den kongefamilien i Sverige.

Rømlingen Selma (12) er også skutt. Hun lever, men kan ikke røre den ene armen, og et øye skal være såret.

– Når det gjelder Selmas skader, har vi ingen veterinær bedømmelse. Om Selma lider, må vi kanskje avlive henne, sier daglig leder ved Furuvik, Sandra Wilke, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Manda (19) er en apene som er blitt drept. Da Mandas mor ble syk og døde, lagde SVT et TV-program hvor de fulgte henne på ferden mot et nytt hjem.

Fremdeles er det uklart hvordan apene kom seg ut av burene. Spor i snøen viser at sjimpansene rømte ut gjennom en dør i parkens apehus, skriver TT.

Flere av de overlevende apene skal ha tatt seg ut av innhegningene sine og befant seg lenge inne i apehuset.

De er nå tatt hånd om og tilbake i bur.

Vil sette i gang granskning

På en pressekonferanse lørdag morgen brukte Furuviks daglige leder ord som «forferdelig» og «tragisk» om apejakten som har pågått de siste dagene.

– Dette er en forferdelig hendelse som ikke skal skje. Vi har mislykkes. Vi har mislykkes med å holde sjimpansene trygge. Og jeg er utrolig lei meg og fortvilet over den her situasjonen. Nå tar dyrepassere og veterinærer seg av de gjenlevende sjimpansene, sier daglig leder, Sandra Wilke, til SVT i dag.

I 70 timer har de ansatte jobbet for å sikre både sjimpanser, medarbeidere og allmennheten i Gävle.

Wilke sier de ikke vet hva som har skjedd, men at noe har gått feil. Derfor har de nå satt i gang med en utredning.

På spørsmål om hvorfor apene måtte skytes, og ikke bare bedøves, svarer Wilke at det var for farlig.

– Hvis en sjimpanse kommer seg ut i parken, er risikoen for stor til å forsøke å bedøve dem. Det er en stor sjanse for at de da vil gå til angrep. Å skyte dyr for å avlive er absolutt siste utvei. Det er et forferdelig beslutning å ta, men den ble tatt for å sikre menneskelige liv, sier Wilke.

Har rutinene klare

– Sjimpanser er potensielt farlige dyr. De er veldig mye sterkere enn oss mennesker, og kan bite hardt. Men det ligger ikke nødvendigvis i deres natur å angripe noen.

Det sier Rolf-Arne Ølberg, faglig leder og veterinær i Kristiansand Dyrepark. Ølberg har ikke opplevd en sjimpanse-rømning gjennom de 18 årene han arbeidet i parken. Og han påpeker at han ikke vet hva som har skjedd i Sverige den siste uken.

Men hvis noe lignende skulle skje i Kristiansand, så har de rutiner for å håndtere det.

– Første prioritet være å få folk i dyreparken vekk fra området. Enten ut av parken, eller inn i biler og bygg. Men så må vi se an situasjonen og få en oversikt før vi eventuelt må ty til bedøvelse, eller i verste fall avlivning. Det beste vil være å gi dem ro og se om de er interessert i å gå tilbake til innhegningen, hvis det er mulig. Det er helt avhengig av hvordan sjimpansene reagerer; om de er rolige eller redde og stresset over situasjonen, sier Ølberg.

Det er foreløpig uvisst om de svenske apene er i slekt med kjendisapen Julius.

Anmeldt for håndteringen

Apedrapene har ført til sterke reaksjoner i Sverige. Blant annet skal en privatperson ha politianmeldt dyreparken for å ha satt liv i fare.

I tillegg har svensk politi har opprettet en sak hvor det er mistanke om brudd på loven om dyrebeskyttelse, skriver SVT.

Furuviksparkens ledelse sier de vil utrede hva som har skjedd og hvordan sjimpansene kunne rømme fra sine innhegninger.

Ifølge loven skal dyreinnhegninger være utformet på en rømningssikker måte.

– Det er åpenbart at det ikke har vært tilfellet her, sier Jonas Eronen, pressetalsperson for politiet i region Mitt.

Også dyrevernsorganisasjonen World animal protection har kritisert parken for håndteringen av apejakten. De vil nå at det svenske direktoratet for arbeidsmiljø skal sette i gang en grunnleggende granskningen av sikkerheten ved alle dyreparkene i Sverige.

Hendelsen ved Furuviksparken er bare én i rekken av flere rømninger og ulykker ved svenske dyreparker.

En av verdens giftigste ormer rømte i november fra Skansen-Akvariet. I sommer ble en dyrepasser i Ölands dyrepark stanget til døde av en Eland-antilope.