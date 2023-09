Minst 820 døde i jordskjelv i Marokko i natt

Minst 820 personer er bekreftet omkommet i et kraftig jordskjelv I Marokko. 100 nordmenn har registrert at de er på reise i landet.

Skadene er enorme i Marrakech. Her utenfor en moské i gamlebyen. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 06:54 Oppdatert: 09.09.2023 12:32

Et kraftig jordskjelv rammet Atlasfjellene i byen Marrakech fredag ​​kveld. Episenteret for skjelvet ble lokalisert omtrent 72 kilometer fra Marrakech, som har 840 000 innbyggere og er et populært turistmål.

Skjelvet har tatt 820 liv. Provinser og kommuner i al-Haouz, Marrakech, Ourzazate, Azilal, Chichaouda og Taraoudant er berørt, ifølge en uttalelse fra departementet. Det er registrert 329 skadede som er sendt til sykehus, melder Reuters via en marokkansk TV-kanal.

Senter for bloddonasjoner i Marrakech oppfordrer innbyggerne til å komme inn til sentrum. Der kan de donere blod til ofrene, skriver avisen Aljazeera.

Innenriksdepartementet i Rabat kunngjorde de første offisielle tallene få timer etter jordskjelvet. Ifølge departementet dreier det seg om et foreløpig tall.

UD: Uoversiktlig

Utenriksdepartementet (UD) er i kontakt med norske borgere i de rammede områdene.

– Situasjonen er uoversiktlig. Til nå har vi ikke informasjon som tilsier at norske borgere er alvorlig rammet. Vi oppfordrer dem som er i Marokko til å ta kontakt med venner i familie i Norge og gi dem beskjed at de er i god behold.

Det opplyser pressetalsperson i UD Mariken Bruusgaard Harbitz til Aftenposten.

Hun sier at rundt 100 norske borgere har registrert at de er på reise i Marokko, men presiserer at det er frivillig å registrere seg. Derfor er ikke tallene eksakte.

Den norske ambassaden i hovedstaden Rabat har løpende kontakt med lokale myndigheter for å få oversikt i de rammede områdene.

– UD oppfordrer nordmenn som er i Marokko til å registrere seg i appen Reiseklar, eller på reiseregistrering sine nettsider. Da kan vi nå dem med viktig informasjon, legger Harbitz til.

Den første meldingen til de registrerte i Marokko ble sendt ut i formiddag.

Folk gikk ut i gatene i hovedstaden Rabat og sjekket mobiltelefonene for siste nytt om skjelvet natt til lørdag. Vis mer

Løp ut i gatene

En lokal tjenestemann sier at flesteparten av de døde er funnet i fjellområder som er vanskelige å nå frem til.

I sosiale medier meldte folk gjennom natten om skader på bygninger. Folk la ut videoer som viser redde innbyggere løpe ut i gatene og bygninger som rister.

Flere personer meldte fra til det europeiske jordskjelvsenteret EMSC om hvordan skjelvet føltes. Noen sier de kunne merke skjelvet helt til det sørlige Spania og Portugal, og Algerie.

Det bekreftes av sivilforsvaret i Algerie og av portugisiske seismologer.

Selv i nattemørket kunne man se de enorme skadene etter jordskjelvet. Minst 632 personer er bekreftet omkommet. Vis mer

Gamleby på verdensarvlisten

Innbyggere i Marrakech, den nærmeste store byen til episenteret, sier at bygninger hadde rast sammen i gamlebyen, som står på Unescos verdensarvliste. Lokalt fjernsyn der viste natt til lørdag bilder av en minaret som hadde falt ned fra en moské, og bygningsrester som lå på knuste biler.

En av innbyggerne i Marrakech, Id Waaziz Hassan, sier at folk gjennom natten brukte bare hendene til å fjerne bygningsbiter som hadde rast ned, mens de ventet på at tungt maskineri skulle ankomme stedet.

Folk prøvde å sove på solsenger utenfor et hotell etter den svært dramatiske opplevelsen. Vis mer

En del av den gamle bymuren hadde fått sprekker og deler hadde også rast ut fra muren, viser fjernsynsbilder.

En annen innbygger i Marrakech, Brahim Himmi, sier at han så sykebiler komme kjørende ut av gamlebyen og at han så ødeleggelser på mange fasader på bygningene. Folk var redde og holdt seg utendørs i tilfelle det skulle komme flere skjelv, sier han.

– Lysekronen falt ned fra taket og jeg løp ut. Jeg står fortsatt på veien utenfor med barna mine og vi er redde, sier 43 år gamle Houda Hafsi i Marrakech.

En annen kvinne i byen, Dalila Fahem, sier at det oppsto sprekker i vegger på huset hennes og at møbler ble ødelagt.

– Heldigvis hadde jeg ikke gått og lagt meg ennå, sier hun.

Vis mer

– Naboene våre ligger under ruinene

Folk som bor i hovedstaden Rabat lenger nord i landet, og i kystbyen Imsouane, merket også skjelvet godt. Også der løp folk ut i gatene, ifølge øyevitner Reuters har snakket med.

Montasir Itri bor i fjellandsbyen Asni nær episenteret. Han sier at de fleste husene der er ødelagt.

– Naboene våre ligger under ruinene og folk jobber for fullt med å redde dem ved å ta i bruk alle mulige midler som vi har i landsbyen, sier han.

Læreren Hamid Afkar at han løp ut av boligen sin, som ligger like ved Taroudant. Ifølge ham kom det mange etterskjelv etter det første jordskjelvet.

– Jorden ristet i rundt 20 sekunder. Dører åpnet og lukket seg av seg selv idet jeg løp ned fra andre etasje, sier Afkar.

Styrke på minst 6,8

Det europeiske jordskjelvsenteret EMSC målte skjelvet til styrke 6,9 og en dybde på 10 kilometer. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt det til 6,8. Ifølge USGS var skjelvets dybde på 18,5 kilometer.

Det er vanlig at målinger av jordskjelv varierer i starten. Ifølge nyhetsbyrået AP kan skjelvet ha vært det kraftigste i Marokko siden 1960. Da rammet et skjelv med styrke 5,8 et område nær Agadir. Flere tusen mistet livet.