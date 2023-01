USA og Tyskland løste diplomatisk floke. Slik var spillet om stridsvognene.

Det kan ta måneder eller år før 31 amerikanske stridsvogner kommer frem til Ukraina. USAs bidrag handlet mest om å løse en diplomatisk floke, skriver flere medier.

Her er polske, tyske og italienske stridsvogner under øvelsen Iron Spear i Latvia i fjor. Nå skal Tyskland sende 14 Leopard 2-stridsvogner til Ukraina.

26.01.2023 07:04 Oppdatert 26.01.2023 07:15

Ukraina får stridsvognene landet har bedt om. Om ukrainerne får så mange som de hadde håpet på, det gjenstår å se. En ting er klart: Det kan ta lang tid før de amerikanske stridsvognene blir å se på slagmarken i Ukraina.

USAs president Joe Biden var svært fornøyd da han onsdag annonserte at amerikanerne vil sende 31 Abrams-stridsvogner. Han takket også den tyske forbundskansleren Olaf Scholz for hans støtte til Ukraina.

Den viktigste seieren for Biden kom tidligere på dagen. Tyskerne snudde. For en uke siden var det uaktuelt. Nå vil de sende 14 Leopard 2-stridsvogner.

Joe Biden var svært fornøyd med Tysklands innsats og donasjon av stridsvogner til Ukraina.

Tysk seier?

Det kan ha vært bittersøtt for amerikanerne å måtte gå med på at deres stridsvogner skal sendes til Ukraina. Pentagon har lenge vært motvillig til å sende Abrams-stridsvogner. Det amerikanske forsvaret mener at de er for krevende å bruke og vedlikeholde.

Så sent som for en måned siden hevdet det amerikanske forsvaret at det ville være umulig for ukrainerne å klare vedlikeholdet av de avanserte amerikanske stridsvognene, skrev The Washington Post.

En amerikansk stridsvogn av typen M1A1 Abrams under en øvelse på Rena militær leir i Norge.

På det tidspunktet var det uaktuelt for ukrainerne å i det hele tatt få én Abrams, ifølge Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

En drøy måned senere kunne Biden likevel fortelle at de sender 31 M1 Abrams til ukrainerne.

The Guardian beskriver det hele som en diplomatisk seier for Olaf Scholz. Ved å få med seg amerikanerne, står ikke tyskerne alene. De kan dermed fremstille det som at de ikke er blitt presset til å sende stridsvogner.

Forhandlingene har foregått over lang tid. Ifølge nyhetsbyrået AP krevde tyskerne at USA måtte sende stridsvogner for at tyskerne skulle gjøre det samme. Hadde ikke Scholz’ fått med seg Biden på laget, hadde det å sende stridsvogner blitt sett på som et stort nederlag på hjemmebane.

BBC skriver at det også har vært vanskelig for tyskerne å gå med på å sende stridsvogner, fordi de etter 2. verdenskrig ikke har ønsket å ta en ledende rolle i sikkerhetsspørsmål.

Men så kom «Zeitenwende», vendepunktet, da Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor. Etter invasjonen har tyskerne lovet å investere mer i landets forsvar og å ta en mer aktiv rolle i Europas forsvar. Mens debatten gikk i det tyske parlamentet, ropte demonstrantene utenfor: «Slipp leopardene løs!»

Til tross for dette, så har det fra utsiden sett ut som at det har vært vanskelig for tyskerne å gå inn med stridsvogner.

Flere vil bidra

– Tyskland har virkelig tatt ansvar, sa Biden i en uttalelse onsdag.

Nå som Tyskland selv sender Leopard 2-stridsvogner, åpner det for at flere europeiske land kan gjøre det samme.

Flere medier peker på at Tysklands forbundskansler Olaf Scholz gikk seirende ut av den diplomatiske krisen da USA valgte å sende Abrams-stridsvogner til Ukraina.

Onsdag kveld annonserte flere land at de også vil bidra. Norge og Finland var blant dem.

Det samme gjelder Polen. Polen hadde fra før av bedt om lov til å sende stridsvogner, men hadde ikke fått grønt lys av tyskerne. Før nå.

Spania og Nederland sier at de vurderer å sende stridsvogner. Storbritannia har sagt at de vil sende 14 Challenger-stridsvogner, som kan sammenlignes med Leopard 2 og Abrams. Frankrike vurderer å sende sine Leclercs.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius møtte sin ukrainske og amerikanske motpart under forsvarsministermøtet i Ramstein tidligere i januar.

Samtaler over tid i Nato

Nyheten om at Norge også vil sende stridsvogner kom samtidig som Biden annonserte USAs bidrag.

Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil ikke si til Aftenposten hvor mange av de 36 funksjonelle vognene som vil sendes. Nå skal Norge og de allierte jobbe med å koordinere innsatsen, sier han.

– Har det vært samtaler i Nato om at det er viktig å sammen levere en pakke?

– Vi har absolutt samtaler, det har vi hatt det over tid. Da vi hadde et møte forrige fredag i Ramstein, var stridsvogner tema, svarer Gram.

– Er det dette puslespillet som nå har gått opp?

– Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å få det til. Vi har hatt dialog og Norge gjør beslutninger på egne premisser. Men det har vært viktig med god dialog det siste året.

Rask europeisk levering

Mye tyder på at det vil ta tid før russiske soldater vil stå ovenfor de amerikanske Abrams-stridsvognene.

Onsdag kveld ble det klart at det vil ta flere måneder og kanskje år før USA vil levere stridsvogner til Ukraina. Dette til tross for at USA skal ha rundt 3500 stridsvogner på lager, ifølge et estimat fra tenketanken International Institute for Strategic Studies (IISS), skriver Foreign Policy.

USA har nemlig bestemt seg for å kjøpe nye stridsvogner til Ukraina, fremfor å sende fra eget arsenal, skriver The Washington Post.

Dette ble bekreftet av Det hvite hus onsdag. En talsperson fra Biden-administrasjonen understreker at Abrams-stridsvognene er en del av en langsiktig styrking av det ukrainske forsvaret. I verste fall vil det kunne ta flere år, skriver The Washington Post.

Det vil mest sannsynlig ta lang tid før amerikanske stridsvogner havner på slagmarken i Ukraina. Her avbildet under en øvelse i Romania i 2017.

I mellomtiden vil amerikanske soldater trene opp ukrainske soldater til å bruke stridsvognene. Samt sørge for at USA og Ukraina kan få på plass en god logistikkordning.

Dermed blir det opp til europeerne å få på plass de stridsvognene ukrainerne trenger på kort sikt. I løpet av tre-fire måneder skal de levere 70 Leopard 2-stridsvogner, nok til å utruste to bataljoner.