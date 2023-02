En ballong skaper storpolitisk storm. Men hva var det USA egentlig skjøt hull i?

– Ingen vanlig værballong i alle fall, sier meteorolog.

En gigantisk ballong ble etter flere dagers ferd skutt ned utenfor USAs østkyst natt til lørdag.

05.02.2023 10:51 Oppdatert 05.02.2023 11:09

I flere dager har en gigantisk, kinesisk ballong skapt storpolitiske bruduljer. Lørdag kveld ble den luftige innretningen skutt ned over USAs østkyst.

Marinen og kystvakten rykket umiddelbart ut for å samle ballongrester fra sjøen, skriver amerikanske medier. De håper å komme til bunns i hva ballongen inneholdt og hva den potensielt er blitt brukt til.

Kina står fast på at ballongen var en værballong på avveie, mens Pentagon sier at det var snakk en spionballong på jakt etter amerikanske hemmeligheter. Tonen hardnet til etter nedskytingen.

– Kina uttrykker sterk misnøye og protesterer mot at USA med makt angriper det ubemannede sivile luftfartøyet, heter det i en uttalelse fra kinesiske myndigheter.

De kaller det også et alvorlig brudd på internasjonal praksis, og sier de forbeholder seg retten til å reagere.

Videre har sjefen for Kinas nasjonale værtjeneste nå fått sparken, ifølge CNN.

Dersom marinen klarer å samle inn ballongrestene og få komponentene analysert, vil de kanskje få et svar: sensitiv etterretningsinformasjon eller data om vær og vind? Hvor sannsynlig er det sistnevnte?

Les også Ballong-bråket er kanskje bare opptakten. Snart settes verdens viktigste forhold på enda en prøve.

– En helt annen skala

Værballonger sendes opp i atmosfæren hele tiden i hele verden, også fra Norge. Disse samler inn data om temperatur, fuktighet og vindtrykk, og er viktig for å få melde været så presist som mulig. Det sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Disse innretningene skal være standardiserte og nokså like over hele Europa, etter det Mjelstad kjenner til.

– Men disse er av en helt annen skala enn det som har vært observert over USA. Våre er kanskje et par meter i diameter, med en liten klump under – som en liten matboks. Denne samler inn data, sier Mjelstad.

Størrelsen på ballongen som ble skutt ned over USAS østkyst ble til sammenligning anslått til 40 meter i diameter.

Fra Norges sendes det opp fem-ti stykker i døgnet. Ballongene inneholder helium, og kan typisk sveve opp til 20-30.000 meter før de sprekker i de tynne luftlagene.

– Dette skjer med en relativt stor hastighet. Blåst opp riktig, tar det ikke timevis. Mye er gjort på en times tid. Den skal helst reise rett opp. Men er det kraftig vind, kan den selvsagt sveve av gårde. Men værballonger fyker ikke langt av sted i så fall. De detter typisk ned i Sverige.

Restene av den omstridte ballongen i fritt fall over Atlanterhavet.

Skal ha reist mange mil

Den kinesiske ballongen, som altså var svært stor i størrelse, skal på sin side ha tilbakelagt flerfoldige mil. Tidligere denne uken ble den registrert over Alaska, videre over Missouri, Montana, før den ble skutt ned av et F-22 jagerfly. Den skal da ha vært rundt 18 kilometer over bakken.

– Kan det da ha vært en værballong?

– Ingen vanlig værballong, i så fall, sier Mjelstad.

Ikke bare på grunn av størrelsen og reisen den har tatt, ifølge ham.

– Den er tydeligvis blitt blåst opp til å sveve i omtrent samme høyde. Det er ikke det våre værballonger brukes til. De blåses opp for å sveve til de sprekker.

En «ballongspotter» i Sør-Carolina studerer ferden før nedskytingen.

Dersom amerikanerne har rett, kan det i stedet ha vært kameraer og telekommunikasjonssystemer om bord.

Disse kan ha potensial til å sende informasjon tilbake til andre nasjoner, skriver Washington Post, som siterer James Lewis, teknologisjefen for tankesmien Center for Strategic and International Studies.