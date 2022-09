Nesten tre millioner må evakuere før kraftig tyfon treffer Japan

Tusenvis av japanere har søkt ly i tilfluktsrom for den kraftige tyfonen som er på vei mot regionen. Nesten tre millioner er bedt om å evakuere.

En kvinne forsøkte å holde fast i paraplyen sin i Naha i Okinawa-prefekturet da tyfonen Hinnamnor rammet tidligere i september. Søndag ventes det at en ny og svært kraftig tyfon rammer Kyushu, sør i landet.

NTB-AFP

18. sep. 2022 07:06 Sist oppdatert 36 minutter siden

For første gang på flere tiår melder Japan om et sjeldent «spesialadvarsel» for den sørlige Kyushu-regionen.

Tyfonen, som heter Namnadol, er ventet å ramme øya Kyushu søndag kveld lokal tid. Det bor drøye 13 millioner mennesker i denne regionen.

Det er Japans meteorologiske institutt JMA som har utstedt varselet. Farenivået er forbeholdt værforhold som kun observeres én gang på flere tiår.

Søndag morgen var nær 26.000 boliger i Kagoshima og naboregionen Miyazaki uten strøm. Lokale togforbindelser, fly- og fergeavganger er innstilt frem til stormen er over, opplyser lokale myndigheter.

JMA har advart om at regionen kan stå overfor voldsomme farer på grunn av høy vindhastighet, stormflo og skybruddsaktige regnbyger.

Veldig farlig

– Maksimal forsiktighet kreves. Det er en veldig farlig tyfon, sa Ryuta Kurora, som leder JMAs avdeling for værvarsling, lørdag.

Vinden kan bli så kraftig at hus faller sammen, ifølge Kurora. Han advarte også mot flom og jordskred.

Søndag morgen lokal tid hadde 2,9 millioner innbyggere i Kyushu fått beskjed om å evakuere, ifølge statlige myndigheter.

Tjenestepersoner i Kagoshima fortalte at mer enn 8.500 mennesker allerede var i lokale tilfluktsrom.

Evakueringsordrene ber folk om å søke tilflukt i bygg som kan stå imot ekstremvær, men de er ikke obligatoriske. I tidligere værhendelser har myndighetene slitt med å overbevise folk om å søke ly raskt nok.

Kraftige bølger skyller inn over kysten i Miyazaki søndag.

Treffer land søndag

klokken 9 lokal tid var tyfonen åtte mil sørøst for Yakushima-øya. Da hadde den vindkast på opptil 70 meter i sekundet.

Det ventes at den treffer land i Kyushu søndag kveld, før den reiser nordøstover, over Japans hovedøy Honshu frem mot tidlig onsdag.

Det er tyfonsesong i Japan, som rammes av rundt 20 stormer i året. Disse fører rutinemessig med seg voldsomme regnbyger som forårsaker jordskred og stormflo.

Flere av dem har hatt voldsomme konsekvenser. Tyfonen Hagibis, som traff Japan mens landet arrangerte VM i rugby i 2019, krevde mer enn 100 menneskelig.

Året i forveien døde 14 mennesker i tyfonen Jebi, som også stengte ned Kansai flyplass i Osaka.

Flom og jordskred drepte mer enn 200 mennesker vest i Japan i regnsesongen i 2018.

En mann sykler gjennom regnet i byen Miyazaki i Sør-Japan søndag.

Frykter ny tsunami

Forskere mener klimaendringer gjør at stormer og ekstremvær, eksempelvis hetebølger, tørke og flom, både rammer hyppigere. Og med større omfang.

Japans meteorologiske institutt har sendt ut tsunamivarsel for øya Okinawa etter et jordskjelv i Taiwan. Skjelvet målte en styrke på 7,2 og rammet Yujing-provinsen i Taiwan, ifølge den japanske kringkasteren NHK.

Det er så langt ikke meldt om at noen har kommet til skade eller at bygninger skal ha blitt ødelagt.