Trump hadde topphemmelige atom-dokumenter i kjelleren

Da FBI ransaket Donald Trumps hjem, fant de dokumenter om andre lands forsvar og atomvåpen.

Den private golfklubben Mar-a-Lago er også ekspresidentens hjem.

24 minutter siden

Tidligere president Donald Trump raser over stadig nye lekkasjer om beslaget hjemme hos ham den 8. august.

Onsdag ettermiddag avslørte The Washington Post at beslaget også omfatter rapporter om et annet lands atomvåpen og forsvarsplaner. Hvilket land er ukjent. Ni land har atomvåpen.

Dokumentene skal handle om etterretningsoperasjoner som var så hemmelige at svært få visste om dem. Bare presidenten eller noen få regjeringsmedlemmer kunne gi tillatelse til at andre med høy sikkerhetsgradering kunne få lese.

Kommer informasjonen på avveie kan det avsløre hvem som er spionenes kilder.

Spesielt vakthold

Slike dokumenter med den aller høyeste klareringen skal kun vises til mennesker som trenger informasjonen. Det er ikke nok å ha den aller høyeste sikkerhetsgraderingen.

The Washington Post skriver at dokumentene skal oppbevares i spesielle bygg med høy sikkerhet.

«Men slike dokumenter ble lagret på Mar-a-Lago, med uklar sikkerhet, i mer enn 18 måneder», skriver avisen.

FBI la frem ransakelsesbegjæringen, men store deler av den var sensurert.

Stadige lekkasjer

FBI og justisdepartementet har fått mye kritikk fra den amerikanske høyresiden etter at de ransaket den tidligere presidentens hjem i Florida.

At det lekker ut stadig nye opplysninger, kan bidra til å overbevise velgerne om alvoret. Trumps advokat Christopher Kise sier til The Washington Post at det er beklagelig når lekkasjene «fortsetter helt uten respekt for prosessen og uten å ta hensyn til sannheten. Dette tjener ikke rettferdighetens sak.»

Trump selv har mer enn antydet at FBI plantet bevis da de ransaket hjemmet hans.

Denne uken vant Trump en seier i rettsvesenet. Han krevde at det oppnevnes en person som skal gå gjennom beslaget for å sile ut dokumenter som regjeringen ikke har rett til å se.

Det kan for eksempel være kommunikasjon mellom Trump og advokatene hans.

Mandag fikk Trump medhold i kravet. Nå må partene bli enige om kandidater begge har tillit til, som kan gå gjennom de nesten 13.000 dokumentene.

Avgraderte Trump dokumentene?

Til presidentens forsvar har talspersonene hans sagt at alle dokumentene ble avgradert før han tok dem med seg.

Som øverst ansvarlig for hele statsapparatet kan Trump gjøre det.

I forrige uke ble Trumps justisminister William Barr spurt om dette. Han sa til Fox News at det ikke finnes noen god grunn til at presidenten tok med seg dokumentene.

Han blåser av påstanden om at de ble nedgradert.

– Om han virkelig sto over en masse kasser som han ikke helt vet hva inneholder, og sa at han nedgrader alt innholdet, da er det en ansvarsløshet som nesten er verre enn å ta med seg kassene, sa han.

Uansett er dokumentene regjeringens eiendom, ikke den tidligere presidentens.