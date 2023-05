Huitfeldt vil be Kina gjøre mer for Ukraina

Norge vil igjen be Kina om å fordømme Russlands krig i Ukraina. Det opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt til Aftenposten.

Kinas utenriksminister Qin Gang.

05.05.2023 09:12 Oppdatert 05.05.2023 10:14

Kinas utenriksminister Qin Gang kommer til Norge 12. mai, melder NRK.

Quin skal ifølge kanalen møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Det er fint hvis han har anledning til å komme til Norge i forbindelse med sin rundreise i Europa neste uke, men det er ikke endelig bekreftet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til Aftenposten.

Huitfeldt vil ikke gå i detalj om eventuelle temaer.

– Det er viktig å fokusere på områder hvor vi har arbeidet tett, som klima og naturmangfold, sier hun.

Områder der Norge og Kina er uenige, er også aktuelle, som sikkerhet og menneskerettigheter.

– Det vil også være viktig for meg å diskutere Ukraina. Jeg vil fokusere på de lidelsene som det ukrainske folk påføres på grunn av den brutale russiske invasjonen, sier Huitfeldt.

Norge har før bedt Kina fordømme den russiske krigføringen. Det vil hun gjøre igjen.

– Vi ønsker at de skal fordømme disse handlingene. Vi ser at de kan spille en rolle i å ta ned atomtrusselen. Det ligger klare forventninger til at Kina gjør mer for Ukraina, sier Huitfeldt.

Var i fryseboksen

Kinas forhold til Norge var iskaldt i årevis. Det skjedde etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Aktivisten for menneskerettigheter satt i fengsel i Kina.

I 2016 kom tøværet. Forholdet ble normalisert igjen. Bakgrunnen var en felleserklæring. Der het det blant annet at Norge «respekterer fullt ut» Kinas «sosiale system, og berømmer høyt den historiske og enestående utviklingen som har funnet sted». Det het også at Norge la «stor vekt på Kinas kjerneinteresser og store bekymringer, ikke vil støtte tiltak som undergraver dem og vil gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade til bilaterale relasjoner.»

Daværende statsminister Erna Solberg understreket den gang at dette ikke var en unnskyldning for fredsprisen.

I årene etter forhandlet Norge og Kina om en handelsavtale. Dette ser imidlertid ut til å ha bremset opp.

Litt mer anstrengt

De siste årene er tonen igjen blitt litt mer anstrengt. En viktig årsak er rapporter om interneringsleirer for uigurer i Kinas Xinjang-provins.

Huitfeldt sier hun ikke vil si på forhånd hva hun eventuelt vil ta opp i møter med Kina.

– Men på alle andre møter jeg har hatt med kinesiske myndigheter, er dette blitt tatt opp, påpeker hun.

I tillegg er Norge og andre vestlige land stadig mer urolige for kinesisk teknologiselskaper. Huawei stenges ute fra utbygging av mobilnettverk. Tiktok utsettes for diverse begrensninger og trusler om forbud.

Frykten er at selskapene skal samle inn informasjon om borgere i vestlige land og deretter være pliktige til å dele det med Kinas myndigheter.