Den finske riksdagen sier ja til Nato-medlemskap

Den finske riksdagen har sagt ja til at landet kan bli Nato-medlem. Dermed går lovforslaget videre til president Sauli Niinistös (til høyre) bord. Nato-sjef Jens Stoltenberg (til venstre) sa tirsdag at tiden er inne for å slippe Finland og Sverige inn i alliansen. Etter Niinistös signatur gjenstår kun ungarsk og tyrkisk ratifisering av Nato-søknaden for finnene.