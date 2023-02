Lederskifte kan redde Storbritannia

Som skotsk førsteminister var Nicola Sturgeon i første linje i kampen for skotsk uavhengighet. Nå kan kanskje kong Charles puste lettet ut.

Kong Charles i kilt hilser på Skottlands førsteminister Angela Sturgeon.

16.02.2023 19:14

I 2014 sa skottene klart nei til å bryte opp unionen med England, Wales og Nord-Irland.

Den skotske førsteministeren Nicola Sturgon ivret for omkamp, slik at kong Charles kunne miste nesten en tredjedel av Storbritannias flateinnhold.

– Det kan være lurt å trykke på pauseknappen, sa Steve Flynn kort tid etter at Nicola Sturgeon gjorde det klart at hun trekker seg.

Flynn er en nær kollega av Sturgeon, han leder det skotske nasjonalistpartiets (SNP) gruppe i det britiske parlamentet.

Sturgeon hadde lagt en ny strategi. I og med at regjeringen i London avviser kravet om en ny folkeavstemning, ville hun bruke det neste parlamentsvalget som en «de facto» avstemning om unionen med resten av kongeriket.

Denne strategien skulle vedtas på partiets landsmøte om en måned.

Neste valg skal senest gjennomføres i slutten av januar 2025, men det er ventet at britene får stemme i løpet av neste år. Flynn mener at en ny partileder bør få mulighet til å stake ut sin egen kurs. Derfor bør partiet vente med å vedta ny strategi, skriver The Scotsman.

Derfor blir det kommende ledervalget en kamp om partiets fremtid. Sturgeon sto på den mest aktivistiske fløyen, som ønsket å presse frem uavhengighet raskt. Dersom en mer moderat nasjonalist vinner, kan det øke sjansen for at kong Charles fortsetter som skottenes konge, bare skottene får presset frem reformer og økt selvstendighet.

Fakta Skotsk uavhengighet Da de skotske og engelske parlamentene vedtok «The Acts Union» fra 1707, ble Det forente kongeriket Storbritannia dannet, etter flere år med krig og uro og perioder med felles statsoverhode. Charles III er statsoverhode for England, Wales, Skottland, Nord-Irland og flere tidligere kolonier. I 1998 fikk Skottland økt selvstyre, med eget parlament og regjering. Parlamentet holder til i Hollyrood i Edinburgh. Det klart største partiet i det skotske parlamentet er nasjonalistene SNP. I 2014 gikk regjeringen i London med på en folkeavstemning om uavhengighet. Den ga klart flertall for å fortsette i unionen. Vis mer

Går etter mye uro

Sturgeon selv har ikke gitt opp håpet om å løsrive landet sitt fra Londons kontroll.

– Jeg tror sterkt at min etterfølger, hvem det nå blir, vil lede Skottland til uavhengighet, sa hun onsdag.

The Financial Times snakket med Mark Diffley, som er en erfaren analytiker av skotsk politikk.

– Det er vanskelig å se hvor uavhengighetsbevegelsen kan gå i nær fremtid, konkluderer han.

Den som overtar etter Sturgeon, må balansere mellom de mer moderate og radikale partimedlemmer.

De moderate vil jobbe langsiktig med lover og politikk som sakte, men sikkert øker skottenes selvstendighet. De radikale deler Sturgeons utålmodighet.

I 2014 stemte 55,3 prosent av skottene for å forbli britiske. Siden har de aller fleste målingene vist at et lite flertall av skottene fortsatt vil tilhøre Storbritannia.

Skapte problemer for seg selv

Sturgeon sier at hun trekker seg for å få et enklere liv etter mange år i en utsatt posisjon. Onsdag avviste hun blankt at politiske tilbakeslag har påvirket avgjørelsen.

I januar i år markerte hun seg som en sterk forsvarer av transpersoners rettigheter, blant annet at de selv skal få bestemme hvilket kjønn de registreres som. Da regjeringen i London satte ned foten, brukte førsteministeren det som enda et argument for at Skottland må løsrives.

Derfor var det et pinlig nederlag da hun måtte moderere eget forslag. Det skjedde etter at en voldtektsmann hevdet at han egentlig er kvinne og ville sone i kvinnefengsel.

Lånte penger av ektemann

En annen sak som har stilt førsteministeren i forlegenhet, er at ektemannen lånte penger til SNP. Mye tyder på at det er snakk om flere lovbrudd.

Peter Murrell er ikke bare Sturgeons ektemann, han er også generalsekretær i partiet. I tillegg har han lånt partiet 107.000 pund, eller rundt 1,3 millioner kroner.

Ett av problemene med dette lånet er at alle partier skal rapportere inn lån på over 7500 pund.

Sturgeon har forsøkt å unngå spørsmål om mannens utlånsvirksomhet.

– Min ektemann er et enkeltmenneske og han tar selv beslutninger om verdiene sine, sa hun til The Herald.

Hun hevder at hun ikke kan huske når hun først hørte om lånet.

For opposisjonen er dette gratis poeng.

– Det er ikke noe rart at Nicola Sturgeon ga inntrykk av at hun mislikte spørsmålene om dette, sier Craig Hoy som leder de konservative i Skottland.

– Folket vil klø seg i hodet og lure på hvorfor ektemannen hennes lånte et sekssifret beløp til arbeidsgiveren, partiet hennes, sier han.