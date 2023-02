Over 16.000 døde i Tyrkia og Syria: – Vi er fullstendig overveldet

OSMANIYE/ADANA (Aftenposten): Flere av sykehusene har store sprekker i veggene etter jordskjelvet. Men akkurat nå er det ingen som har tid til å sjekke sikkerheten.

Døde fraktes vekk i kister fra det offentlige sykehuset i Osmaniye. Tallet på omkomne etter gigantskjelvet i Tyrkia og Syria fortsetter å stige.

08.02.2023 19:17 Oppdatert 09.02.2023 09:03

Over 16.000 er nå bekreftet omkommet i jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria denne uken. Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter dødstallene er langt høyere. De anslår om lag 20.000 døde.

Titusenvis er skadet. Over 11.000 bygninger i Tyrkia har kollapset. Et ukjent antall mennesker fryktes fortsatt å ligge under ruinene. I de rammede områdene er det kaldt og vått.

