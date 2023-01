EU-topper stritter imot etikk-opprydding

– Det eneste overraskende, var kontanter i kofferter, sier korrupsjonsekspert.

EU-parlamentet møtes i Strasbourg.

17.01.2023 10:04

EU er rystet etter at en av visepresidentene i EU-parlamentet nylig ble arrestert. Eva Kaili benekter all skyld etter at hun ble anklaget for korrupsjon. Etter arrestasjonen er det blitt kjent at flere parlamentarikere etterforskes.

De siste årene har flere rapporter vist at parlamentets regler er for slappe, og at de uansett ikke følges opp.

Fakta EU-parlamentet Hvert femte år velger borgerne i EUs 27 medlemsland 705 representanter til EU-parlamentet. Sammen med Rådet, der medlemslandenes statssjefer eller fagministre sitter, vedtar parlamentet EUs lover. Parlamentet velger Europakommisjonens president og skal kontrollere kommisjonens arbeid. Vis mer

Skandalen forbauser ikke Nick Aiossa.

– Det eneste overraskende, var kontanter i kofferter. Det så jeg ikke komme, sier han.

Aiossa er direktør ved Transparency Internationals (TI) kontor i Brussel. Organisasjonen er ledende i kampen mot korrupsjon. Sammen med kollegene har han lagt ned mye arbeid for å veilede parlamentet.

Koffertene han snakker om, er del av korrupsjonsskandalen som er under etterforskning.

En god alliert, av og til

Da belgisk politi stormet Eva Kailis hjem i Brussel før jul, fant de faren hennes på vei ut døren. Han hadde en koffert fylt med med 600.000 euro, som Kaili hevder tilhører en annen av de tiltalte.

Nick Aiossa sier at arbeidet mot korrupsjon er frustrerende:

Vanligvis er parlamentet en god alliert. Hver gang TI har forslag til tiltak i EUs medlemsland, kan de regne med støtte.

Historien blir en helt annen når korrupsjonsjegerne retter søkelyset mot selve parlamentet. Da opplever de ansvarsfraskrivelse og trenering.

– Parlamentet har flere ganger vedtatt uforpliktende resolusjoner om strengere etiske regler, sier Aiossa.

– Resolusjonen sendes til presidentskapet, der presidenten sitter med 14 visepresidenter. Der skjer det ingen ting med forslagene.

– Men da maser vel politikerne for å få vite hva som skjer med vedtaket sitt?

– Aldri, det skjer ikke.

Aiossa mener at parlamentsmedlemmene bare vil ha et vedtak de viser velgerne sine. Da kan de si at de forsøker å rydde opp, men at de ikke kommer noen vei.

– Det er så ille, at dersom EU-parlamentet var et medlemsland, ville vi gått til EU-kommisjonen og sagt at det burde suspenderes, sier han.

EU-parlamentets president Roberta Metsola leder presidentskapet, som ikke viser vilje til å rydde opp.

Nye løfter om opprydding

Mandag kom de folkevalgte sammen i Strasbourg. Forsamlingens president Roberta Metsola innledet med å snakke om den siste skandalen.

– Hendelsene den siste måneden gjør at vi må gjenoppbygge tilliten vi trenger fra de europeiske velgerne vi representerer, sa hun.

Den arresterte visepresidenten Eva Kaili representerte den sosialdemokratiske blokken. Nå er det hennes tidligere partifeller som snakker høyest om opprydding og strengere regler, ifølge avsier som følger møtet.

Parlamentet skal også ta stilling til om to andre folkevalgte skal fratas immuniteten sin. Medlemmer i EU-parlamentet kan ikke straffeforfølges uten parlamentets godkjennelse.

Også de to siste mistenkte tilhører den sosialdemokratiske gruppen. Den ene er belgisk og den andre italiensk.

I forrige uke trakk Marie Arena seg som leder i parlamentets kommite for menneskerettigheter. Det viste seg at den belgiske sosialdemokraten hadde mottat en gratis reise til Qatar, uten å registerere den.

Kjenner ikke reglene

I 2019 slo EUs egne revisorer alarm. European Court of Auditors spurte de ansatte i EU-kommisjonen, EU-rådet og parlamentet om hvor godt de kjenner reglene.

Svarene var nedslående.

Bare 28,2 prosent av de ansatte i parlamentet sier at de har god kjennskap til reglene som skal styre arbeidsplassen.

De ansatte har ansvar for å veilede de folkevalgte. Dersom en politiker spør en av assistentene sine om råd, er det flaks om vedkommende kan svare.

Bare 21,3 prosent har godt kjennskap til reglene som gjelder folkevalgte. En fjerdedel har aldri hørt om de etiske retningslinjene.

Etter arrestasjonene i desember sa EUs etikk-ombudsmann Emily O’Reilly at skandalen er resultatet av mange år med slappe regler og lite håndhevelse.

EU-parlamentet holder til i både Brussel og Strasbourg, medlemmene kan kreve reiseutgifter både her og der.

Flere avsløringer

Debatten om etiske kjøreregler dukker opp med ujevne mellomrom.

I 2008 ble det skandale da medier avslørte storstilt juks med reiseregninger.

I 2011 kledde journalister fra britiske The Times seg ut som lobbyister. De avdekket at flere politikere gjerne tok imot bestikkelser.

I 2018 ble det avslørt at en gruppe representanter fra ytre høyrefløy jukset med reiseregninger. De måtte betale tilbake over 4 millioner kroner.

Etter avsløringer av juks med reiseregninger valgte parlamentet å hindre journalister i å få innsyn.

Frivillig registrering

De 705 medlemmene i EU-parlamentet har et register der de kan føre inn gaver de får som del av jobben. Men bare åtte av dem har fylt inn noe som helst i denne parlamentsperioden. Det betyr neppe at de 697 andre ikke har fått noe som helst.

Registrering er helt frivillig.

I flere år har politikerne protestert mot forslag om å innføre et lobbyregister. Der vil de måtte føre inn møter med mennesker som vil påvirke politikken deres. Argumentet deres mot registeret har vært at det vil begrense hvem de kan møte.

Mangler konsekvenser

Aiossa sier at TI har sendt parlamentet forslag om ti tiltak som kan bidra til opprydding. Det viktigste er å følge regler som allerede er vedtatt og straffe dem som bryter reglene.

Dessuten må det bli mer åpenhet, ikke minst bør presidentskapet miste mye av makten som nå utøves i det skjulte.