«Verdens verste jobb». Republikanernes leder kan få en umulig oppgave.

NEW YORK (Aftenposten): Kevin McCarthys store drøm ligger i grus. Nå minner den mest om et mareritt for 57-åringen.

11 minutter siden

Det er bare gått et år siden Kevin McCarthy antydet at republikanerne kunne plukke opp 70 nye seter i Representantenes hus.

Demokratene hadde akkurat gått på en stor smell i Virginia og McCarthy valgte å gni det inn.

– Sist Nancy Pelosi var speaker, satte hun en rekord ved å miste 63 seter, sa McCarthy om sin demokratiske kollega, og la til at det kunne gå enda verre i 2022.

Hadde drømmen hans slått til, ville republikanerne sikret seg over 280 seter og et svært romslig flertall i mellomvalget. I januar ville McCarthy ha vært selvskreven til stillingen som speaker, altså president i Representantenes hus. Han ville hatt enorm makt til å sette i gang granskninger, stanse Joe Bidens politiske prosjekt og prege agendaen i USA.

Men slik gikk det ikke.

Drømmen om en «rød bølge» er blitt til et mareritt for McCarthy.