Slik følger du mellomvalget time for time

Aftenposten har en omfattende dekning av mellomvalget i USA. Her er tidspunktene og de mest spennende delstatene du må følge.

Herschel Walker kan bli nattens store seierherre dersom han lykkes med å få mer enn 50 prosent av stemmene i Georgia.

15 minutter siden

Natt til onsdag er det høytid for de av oss som er over gjennomsnittet interessert i amerikansk politikk. Det er tid for det såkalte mellomvalget, altså valget som kommer midt mellom presidentvalgene.

Hele Representantenes hus og en tredjedel av Senatet er på valg. Dessuten er det en rekke delstatsvalg og lokale valg som skal avgjøres.

Aftenpostens reportere er på plass i USA og i Oslo for å følge utviklingen tett gjennom natten. Lesere med lakenskrekk vil gjennom natten få reportasjer, analyser, nyhetsmeldinger i et eget valgstudio med resultatoversikt.

Utpå natten får vi også Aftenpodden USA arrow-outward-link med Aftenpostens korrespondent Øystein Kløvstad Langberg og kommentator Christina Pletten.

Aftenpostens korrespondent Øystein Kløvstad Langberg og kommentator Christina Pletten er på plass i USA.

Dette er det aller viktigste denne natten:

Republikanerne er store favoritter til å ta over flertallet i Representantenes hus i Kongressen. Hvor stort det ventede flertallet vil bli, er det mest spennende.

Når det gjelder Senatet er det mer jevnt, selv om det mest sannsynlige utfallet er at republikanerne vinner også her. Demokratene må vinne i 4 av 5 delstater der det er særlig jevnt for å beholde styringen i Senatet. For republikanerne er det nok å vinne 2 av disse 5 delstater for å få 51 seter og dermed kontroll i Senatet.

For demokratene holder det å beholde de 50 setene de har i dag, siden visepresident Kamala Harris sikrer demokratene flertall ved stemmelikhet.

Visepresident Kamala Harris har stemmerett i Senatet dersom stillingen er 50–50. Derfor er demokraten Chuck Schumer majoritetsleder i Senatet. Schumer står på valg i New York og er nærmest garantert seier.

Her er de fem interessante delstatene, regnet fra delstaten der det ifølge fivethirtyeight.com er mest sannsynlig med republikansk seier, til delstaten der det er mest sannsynlig med demokratisk seier:

Georgia, Pennsylvania, Nevada, Arizona, New Hampshire.

Hva er viktig og når skjer det?

Valglokalene begynner å stenge klokken 18 østkysttid tirsdag 8. november, som tilsvarer midnatt natt til onsdag norsk tid.

Midnatt norsk tid:

Valglokalene stenger i størstedelen av Indiana og Kentucky.

Klokken 1 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Florida, Georgia, Sør-Carolina, Vermont, Virginia og øvrige deler av Indiana og Kentucky.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i Virginias 2. distrikt.

Floridas senatsvalg: Republikaneren Marco Rubio ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Val Demings regnes som jevnt.

Georgias guvernørvalg: Republikaneren Brian Kemp ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom ham og demokraten Stacey Abrams regnes som jevnt.

Georgias senatsvalg: Den sittende demokraten Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Herschel Walker er ifølge Aftenpostens kommentator Christina Pletten en «helt elendig kandidat». Han leder nå på meningsmålingene, ifølge Fivethirtyeight.com.

Merk: Dersom ingen av kandidatene får minst 50 prosent av stemmene, blir det omvalg mellom de to kandidatene med flest stemmer. Dette er et ganske sannsynlig scenario. I så fall kan det drøye til omvalget den 6. desember før vi får vite hvem som vil kontrollere Senatet de neste to årene.

Republikaneren Herschel Walker kan komme til å vinne Georgias senatsvalg. I så fall er demokratene virkelig i trøbbel i Senatet.

Klokken 1.30 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Nord-Carolina, Ohio og West Virginia.

Nord-Carolinas senatsvalg: Republikaneren Ted Budd ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Cheri Beasley regnes som jevnt.

Ohios senatsvalg: Republikaneren J.D. Vance ventes å vinne dette mandatet, men han og demokraten Tim Ryan ligger jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag.

Klokken 2 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Nord-Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Sør-Dakota, Tennessee og Texas.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valgene i Michigans 3. distrikt, Pennsylvanias 7. og 17. distrikt, Rhode Islands 2. distrikt og Texas' 15. og 34. distrikt,

Kansas' guvernørvalg: Den sittende demokraten Laura Kelly og republikaneren Derek Schmidt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Michigans guvernørvalg: Demokraten Gretchen Whitmer ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tudor Dixon regnes som jevnt.

New Hampshires senatsvalg: Den sittende demokraten Maggie Hassan og republikaneren Don Bolduc ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Oklahomas guvernørvalg: Republikaneren Kevin Stitt ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom ham og demokraten Joy Hofmeister regnes som svært jevnt.

Pennsylvanias senatsvalg: Demokraten John Fetterman og republikaneren Mehmet Oz ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag.

Skal demokratene beholde styringen i Senatet, er John Fetterman (midt på bildet) nesten nødt til å vinne senatsvalget i Pennsylvania.

Klokken 3 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin og Wyoming.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i Iowas 3. distrikt.

Arizonas guvernørvalg: Republikaneren Kari Lake og demokraten Katie Hobbs ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har denne posten i dag.

Arizonas senatsvalg: Demokraten Mark Kelly ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og republikaneren Blake Masters regnes som svært jevnt.

Demokraten Mark Kelly har kjempet hardt for å beholde plassen han har hatt i Senatet siden 2021. Kona Gabby Giffords er tidligere kongressrepresentant og overlevde en alvorlig skyteepisode i 2011.

Wisconsins guvernørvalg: Den sittende demokraten Tony Evers og republikaneren Tim Michels ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Wisconsins senatsvalg: Den sittende republikaneren Ron Johnson ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Mandela Barnes regnes som svært jevnt.

Klokken 4 (norsk tid):

Valglokalene stenger i Idaho, Montana, Nevada og Utah.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i Nevadas 1. distrikt.

Nevadas guvernørvalg: Den sittende demokraten Steve Sisolak og republikaneren Joe Lombardo ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Nevadas senatsvalg: Den sittende demokraten Catherine Cortez Masto og republikaneren Adam Laxalt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Stillingen i Nevada er svært jevn. Demokraten Catherine Cortez Masto risikerer å miste setet sitt til republikaneren Adam Laxalt.

Klokken 5 (norsk tid):

Valglokalene stenger i California, Oregon og Washington.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valgene i Californias 22. distrikt og Oregons 5. distrikt.

Oregons guvernørvalg: Demokraten Tina Kotek og republikaneren Christine Drazan ligger svært jevnt på meningsmålingene. Demokratene har denne posten i dag.

Washingtons senatsvalg: Demokraten Patty Murray ligger an til å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tiffany Smiley regnes som svært jevnt.

Klokken 6 (norsk tid):

Valglokalene stenger i Alaska og Hawaii.

Representantenes hus: Her knyttes det særlig spenning til valget i Alaska, som består av én krets.