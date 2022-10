Frykter mer vold rundt valget i USA

I USA skjerper politiet sikkerheten før mellomvalget 8. november. De regner med at faren for ekstrem vold er svært stor.

Nancy Pelosi og ektemannen bor i det røde huset. Da Paul Pelosi ble angrepet, var det ikke vakthold ved boligen.

12 minutter siden

Fredag brøt mann seg inn i Nancy Pelosis hjem i San Francisco. Speakeren i Representantenes hus var på jobb i Washington. I stedet gikk gjerningsmannen løs på ektemannen hennes med en hammer.

Paul Pelosi behandles nå for brudd på hodeskallen og andre skader.

The San Francisco Chronicle arrow-outward-link skriver at gjerningsmannen er 42 år gammel og student. Tidligere markerte han seg som en nudist-aktivist. Men de siste årene har han spredt hat og konspirasjoner på internett.

Mannen har sagt at han ville ta Nancy Pelosi som gissel og knuse kneskålene hennes. Det viser amerikanske rettsdokumenter.

Hvor er Nancy?

Da han banket løs på Paul Pelosi, spurte han flere ganger hvor Nancy Pelosi var.

Voldshendelsen understreker alvoret i advarslene både nasjonalt og lokalt politi har kommet med den siste uken. Stemningen før valget tirsdag om en uke er så spent at myndighetene ser en stor fare for vold og terrorisme.

I begge de store partiene er det aktivister som hevder at kongressvalget 8. november er et «skjebnevalg» for hele nasjonen. I Det demokratiske partiet mener mange at en republikansk seier vil føre til valgregler som i praksis betyr slutten for folkestyret.

Samtidig mener flere republikanere at valget er siste sjanse til å stanse Joe Bidens omlegging av USA, i en retning de ikke kan godta.

Den harde retorikken gjør at ekstremister kan tolke det som oppfordringer til vold.

Skytetrening og skuddsikre vinduer

Ved et valglokale i Florida har de frivillige fått skytetrening. Veggene i valglokalet er styrket med kevlar, det samme materialet som brukes i skuddsikre vester.

Andre valglokaler blir beskyttet av skuddsikkert glass og bevæpnede vakter. En måned før mellomvalget sjekket nyhetsbyrået 30 valgkontorer, halvparten av dem kommer til å strengere sikkerhet enn for to år siden.

Les også «Skumlere enn originalen.» Valgfornekteren kan snart styre en viktig vippestat.

Politiet advarer

Fredag sendte den amerikanske regjeringen ut en advarsel til alle politistyrker. Det er en økende frykt for at ekstremister vil bruke vold i forbindelse med mellomvalget.

Departementet for nasjonal sikkerhet, FBI, Det nasjonale senteret mot terrorisme og politistyrken som passer på de folkevalgte, advarte om at trusselen har økt. Det er ABC News arrow-outward-link som har sett advarselen.

I meldingen står det at alt snakket om juks i forbindelse med valget øker faren for vold. Både før og etter presidentvalget i 2020 hevdet Donald Trump at han bare kunne tape dersom valget ble «stjålet».

I ettertid har det vært mange granskninger og etterforskninger. Ingen av dem har avslørt juks i stort omfang. Titalls dommere har avvist at resultatet ble påvirket av juks.

Myndighetene advarer om at alt som har med valget å gjøre, kan være utsatt. Det gjelder valgkampmøter, valglokaler og de som jobber der, køer av velgere og kandidater.

Fakta Amerikanske mellomvalg I USA holdes det nasjonale valg «første tirsdag etter første mandag i november» annethvert år. I år faller denne tirsdagen på 8. november. Mens presidenter sitter i fire år, er valgperioden for senatorer seks år, og for representanter i Representantenes hus er perioden to år. «Mellomvalg» er valgene mellom presidentvalg. Da er en tredjedel av senatorene på valg og samtlige representanter i Huset. I tillegg velges det politikere på delstatsnivå, fra guvernører, delstatsforsamlinger og mange offentlige stillinger. Vis mer

Onsdag advarte politiet i New York om at medarbeidere i valglokalene kan være spesielt utsatt for ekstremisters vold.

Volden etter valget i 2020 har satt dype spor. Nå frykter politiet nye runder med opptøyer og ekstremisme.

Økning i trusler

I flere delstater melder politiet om økning i antallet trusler. Det rammer politikere fra begge partier.

Den ytterliggående republikaneren Marjorie Taylor Greene har fått flere dødstrusler. Seks ganger har politiet rykket ut til hjemmet hennes etter anonyme oppringninger. De mener det er motstandere av Greene som ringer inn alarmerende meldinger, i håp om at politiet skal ta det på alvor og storme huset.

I 2021 etterforsket US Capitol Police, som har ansvaret for sikkerheten ved kongressbygningene, 9625 trusler mot politikere. Det er tre ganger mer enn i 2017.