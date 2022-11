Valget i Danmark: Rød blokk nærmer seg flertall. Lars Løkke Rasmussen på vippen.

Valget i Danmark blir en thriller. Ved 23-tiden viste en prognose rødt flertall. Hvis ingen av blokkene får flertall, kan én mann avgjøre.

Lars Løkke Rasmussen gikk av som statsminister i 2019. Nå ligger han an til å få en nøkkelrolle i Folketinget igjen.

1. nov. 2022 19:53 Sist oppdatert i går 23:45

Saken oppdateres

– Danmark skal ha en ny regjering! Det sa en svært fornøyd Lars Løkke Rasmussen da han kom til valgvaken til sitt splitter nye parti Moderaterne.

Alt tyder på at partiet kommer til å komme på vippen i dansk politikk. Og den makten vil den tidligere statsministeren bruke. Han vil ikke si hvem som skal bli ny statsminister, men han vil ha innflytelse.

– Hvem som skal sitte ved bordenden i den regjeringen, kan man ikke svare på i dag. Vi trenger ikke et langbord, men et rundt bord der mennesker setter seg sammen, sa Rasmussen.

Han mener danskene har stemt for det han ønsker seg: En regjering på tvers av blokkene. Rasmussen ville hverken si ja eller nei til Mette Frederiksen som fortsatt statsminister. Først vil han ha forhandlinger.

Men samtidig skjedde det ting i opptellingen.

Rødt forsprang

Det endelige valgresultatet er ikke klart. Gjennom hele kvelden har prognosene vist at ingen av blokkene får flertall og at Lars Løkke Rasmussens parti kommer på vippen. Men ved 23.30-tiden endret bildet seg. Da meldte TV2 at rød blokk likevel kunne få de nødvendige 90 mandatene. Men Danmarks Radios prognoser viste ikke det samme.

Med 94 prosent av stemmene opptalt har rød blokk 87 mandater, blå blokk har 72 og Moderaterne 16 mandater.

Spørsmålet er nå om de fire mandatene fra Grønland og Færøyene til slutt kan avgjøre.

Løkke på midten

Rundt om på Christiansborg i hjertet av København har partiene valgvaker i små og store saler, samt i telt utenfor. Hele 14 partier kjemper om stemmene til nesten 4,3 millioner stemmeberettigede dansker. Ikke siden 1987 har så mange partier vært med.

Spørsmålet er hvem som vil juble høyest på «Borgen». Hvis valgdagsmålingen stemmer, er svaret Lars Løkke Rasmussen. Målingen viser at:

Socialdemokratiet så først ut til å tape oppslutning, men ser nå ut til å ha fremgang. Problemet for Mette Frederiksen er at støttepartiene gjør det dårlig.

Partiet Venstre blør kraftig og har mistet ni prosentpoeng siden forrige valg.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans nye parti, Moderaterne, har gjort et brakvalg. Rasmussen var tidligere leder i Venstre.

Det liberalistiske partiet Liberal Alliance har kommet som en rakett og bykset opp fra 2,3 prosent i 2019 til 8 prosent nå.

Radikale Venstre, som utløste hele valget, har derimot gjort et elendig valg og halvert.

Det samme gjelder Dansk Folkeparti, som ligger og vaker litt over to prosents oppslutning på valgmålingen.

Riksrettsdømte Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne er trygt inne på Folketinget og kan bli tredje største parti.

Jakob Ellemann-Jensens parti Venstre har gjort et elendig valg. Men heller ikke rød blokk har fått flertall. Nå er spørsmålet hvem Ellemann-Jensens tidligere partifelle Lars Løkke Rasmussen peker på.

De store spørsmålene

Det har vært en valgkamp preget av store velgerbevegelser og mange partier. Partier har gått fra topp til bunn på meningsmålingene på bare noen uker. Og omvendt.

Det har vært tre statsministerkandidater: Socialdemokratiets nåværende statsminister Mette Frederiksen, Venstres Jakob Ellemann-Jensen og De konservatives Søren Pape Poulsen. Men en helt annen mann har vært midtpunkt.

Et av de største spenningsmomentene har vært hvor stort det nye partiet til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil bli. Hvis han kommer på vippen, kan han avgjøre regjeringsspørsmålet. Den tidligere Venstre-lederen har ikke villet si hvilken statsminister han foretrekker. Han vil ha en sentrumsregjering på tvers av blokkene.

Høy stemningen på valgvaken til det nye partiet Danmarksdemokraterna, som er ledet av Inger Støjberg. Støjberg var tidligere innvandringsminister og ble dømt i riksrett i desember i fjor.

Spørsmålet er hvilken av blokkene som klarer å få 90 mandater i Folketinget?

Statsminister Mette Frederiksen har sagt at hun ønsker en bred regjering på tvers av blokkene selv om de røde skulle bli størst.

Valget kan endre det politiske landskapet i Danmark både fordi nye partier kan få stor innflytelse og fordi det snakkes om en regjering på tvers av de tradisjonelle blokkene.

Mette Frederiksen og ektemannen Bo Tengberg avga stemme i morges.

Fakta Valget i Danmark 1. november er det valg i Danmark. Hele 14 partier har samlet nok underskrifter til å delta i folketingsvalget. Sperregrensen i Danmark er på 2 prosent, mot 4 prosent i norske valg. I Danmark deler man partiene inn i rød og blå blokk. Rød blokk ledes av Socialdemokratiet. I tillegg inngår Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Blå blokk består av partiet Venstre, De konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og det nystartede Danmarksdemokraterne. Jokeren: Den tidligere Venstre-statsministeren Lars Løkke Rasmussen, som har ledet to borgerlige regjeringer, har meldt seg ut av sitt gamle parti og startet et nytt parti, Moderaterne. Han vil ikke tilhøre noen av blokkene og sier han ønsker en regjering som går over midten. Hans parti kan derfor havne på vippen. Statsminister Mette Frederiksen har også åpnet for en regjering på tvers av blokkene. Vis mer

Ble tvunget til valg

Statsminister Mette Frederiksen kunne egentlig ha ventet med å lyse ut nyvalg til juni. Men hun ble tvunget til å gjøre det nå. Årsaken er kritikken til Minkkommisjonen. Statsministeren fikk sterk kritikk for å ha beordret nedslakting av all dansk mink uten å ha det formelle i orden. Partiet Radikale Venstre varslet mistillitsforslag mot Frederiksen fordi de mente granskingen krevde nyvalg. Partiet har vært et av Socialdemokratiets støttepartier.