68 drap på én uke. Løsningen kan være å forvise kriminelle til en øde øy.

Voldsnivået i Honduras er så ekstremt at det blir sammenlignet med en krigssone. Nå innføres tøffe tiltak.

Medlemmer av den kriminelle gjengen Barrio 18 i Honduras. Bildet er tatt 26. juni i forbindelse med at militæret tok over kontrollen med landets fengsler. Vis mer

Gjengkriminalitet har gjort Honduras til et av de mest voldelige landene i Latin-Amerika. Og nå har krigen mellom to mektige gjenger intensivert seg.

Volden gir landets regjering en stor utfordring. Tirsdag forrige uke ble 46 personer drept i et kvinnefengsel som ligger 20 km utenfor hovedstaden Tegucigalpa.

Helgen var så voldelig at det ble innført portforbud i to byer nord i landet hvor minst 22 personer ble drept. Nå prøver myndighetene å stoppe massakrene.

Suksess i nabolandet

I likhet med nabolandene Guatemala og El Salvador har Honduras slitt med vold og gjengkriminalitet.

Men i El Salvador har det de siste årene vært en kraftig nedgang.

Kriminaliteten sank med over 56 prosent i 2022, ifølge forsvarsdepartementet i landet.

Det tilskrives aggressive tiltak innført av president Nayib Bukele. Blant annet er det bygget et «megafengsel», og politiet foretar massearrestasjoner.

Honduras følger med på utviklingene i nabolandet, forteller Carlos Estrada til Aftenposten. Han er undersekretær for pressen i regjeringspartiet Libre og uttaler seg på vegne av regjeringen.

– Vi prøver ikke å forenkle eller kopiere det som skjer i El Salvador. I stedet prøver vi å ha en helhetlig tilnærming og ikke styre med jernhånd, sier Estrada.

El Salvador har foretatt massearrestasjoner av personer som er mistenkt for å være gjengmedlemmer. Her fra fengselet for terrormistenkte i Tecoluca 15. mars i år.

Myndighetene i El Salvador har fått kritikk for det som påstås å være tilfeldige arrestasjoner og brudd på menneskerettigheter. Det er blitt rapportert at én av seks innsatte kan være uskyldige.

1,5 prosent av den voksne befolkningen i landet sitter i fengsel, ifølge Amnesty International. El Salvador har dermed den høyeste andelen innsatte i verden.

Men selv om løsningene er kontroversielle, har president Bukele høy oppslutning. – Bukeles tiltak har vært veldig effektive, og han fortsetter å være en populær leder, sier Estrada.

– Mange innbyggere mener at de lever tryggere.

Skal sende vekk de verste

Estrada og partiet ser likevel utfordringen i å innføre tiltak som går ut over folks rettigheter. – Vi må hele tiden veie demokrati opp mot sikkerhet. Det er en utrolig vanskelig utfordring, sier han.

Et av tiltakene i Honduras vil være å omklassifisere de innsatte. Søndag ble det sendt et forslag til kongressen om å terrorstemple gjengmedlemmer. De voldeligste av dem skal etter planen sendes til et fengsel på Svaneøyene i Karibia.

Slik kan de som bor på på fastlandet føle seg tryggere.

– Å omklassifisere de innsatte var det første tiltaket til Bukele, det kan kanskje sies at vi er like i det tilfellet.

Estrada forteller at det også er et problem at det finnes ansatte i politiet som jobber for gjengene. Derfor ble politiet fratatt kontroll over fengslene, og militæret tok over.

Fengslede medlemmer av den kriminelle gjengen Barrio 18 i El Salvador. Barrio 18 opererer også i Honduras.

Kriger om kontroll

I desember ble det innført unntakstilstand i Honduras for å håndtere volden. Den ble utvidet etter fengselsopprøret tirsdag forrige uke.

Pistoler, macheter, maskingevær og granater ble funnet i fengselet, ifølge myndighetene i landet.

Noen av kvinnene ble stengt inne i celler før de ble satt fyr på. Over 20 kvinner omkom i brannen, mens resten ble skutt, stukket eller hakket til døde med macheter. Bak angrepet står den kriminelle gjengen Barrio 18.

Ifølge en talsperson for politiet var noen av likene gjennombrente og måtte DNA-testes for å identifiseres.

Mye av volden i Mellom-Amerika stammer fra to kriminelle gjenger, Barrio 18 og MS-13. Begge har sitt utspring i Los Angeles i USA.

– Det er en intern kamp mellom gjengene. De kjemper om kontroll over territorier, sier Estrada.