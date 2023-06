Russiske medier: Ukraina utnytter situasjonen

Russiske medier skriver om «forsøk på væpnet opprør» og hevder at mange Wagner-soldater deserterer, men Ukraina samler styrker for å slå til mot svakere forsvarslinjer.

Russerne får mye informasjon om situasjonen, men nyhetene er vinklet slik regimet ønsker. Her fra Rostov lørdag formiddag.

24.06.2023 15:57 Oppdatert 24.06.2023 16:19

«Mange av kameratene våre fra flere avdelinger har allerede innsett at de tar feil», hevder det russiske forsvarsdepartementet.

I en uttalelse til nyhetsbyrået Ria Novosti sier departementet at soldatene ber om hjelp til å bli sendt tilbake til fronten mot Ukraina.

De russiske mediene legger ikke skjul på at det er en alvorlig situasjon.

Russiske medier forteller leserne at Vladimir Putin får støtte fra allierte.

Frykter angrep i Bakhmut

Nettstedet Russia Today skriver at Ukraina «forsøker å gjenerobre Artjomovsk etter Prigozjins provokasjon».

Artjomovsk er det russiske navnet på den lille ukrainske byen Bakhmut. Noen av krigens hardeste kamper har vært om denne byen.

Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjins private hær, var viktig i disse kampene.

Skjuler ikke alvoret

Ria Novosti melder at store arrangementer i Moskva er avlyst.

«Det er iverksatt tiltak mot terrorisme i Moskva. Av den grunn vil tidligere tillyste, store arrangementer i byen bli avlyst», melder byens ordfører på Telegram.

Avisen Pravda legger vekt på president Vladimir Putins tale og påstanden om at alle involverte vil få sin straff. Artikkelen innledes med en påminnelse om revolusjonen i 1917, da «intriger, kjekling og politikk» ledet til borgerkrig.

«All indre uro er en dødelig trussel mens den spesielle operasjonen pågår», siterer avisen.

Den spesielle operasjonen er russernes omskrivning av krigen i Ukraina.

Flere russiske medier avviser ryktene om at Putin har forlatt Moskva.

Støtte fra venner

Russiske medier legger vekt på at regimet i Moskva har internasjonal støtte.

«Presidenten i Abkhasia støttet Putins handlinger for å etablere lovlig orden», melder Tass.

De fleste land regner Abkhasia som en del av Georgia. Russland er et av få land som har anerkjent «republikken», hvor det bor rundt 250.000 innbyggere.

Ria Novosti forteller at den tsjetsjenske diktatoren Ramzan Kadyrov sier at hans styrker vil støtte Putin. Tsjetsjenia er en republikk i den russiske føderasjonen.

Tass melder at sikkerhetsrådet i Belarus forsikrer Russland om at de er nære allierte. I en uttalelse gir rådet full støtte til Putin. Belaruserne ser på Putins krig som «en kamp for de slaviske folks fremtid».

Derfor er all indre uro i Russland en gave til Vesten, heter det i uttalelsen.