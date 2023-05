Hvorfor skulle Russland angripe seg selv? Slik kan Putin bruke «droneangrepet».

Har Vladimir Putin noe å tjene på at hjertet i Moskva ble angrepet?

Et stillbilde fra en verifisert video viser eksplosjonen over Kreml natt til onsdag.

04.05.2023 11:57

Nok en gang fører en hendelse i Ukraina-krigen til flere spørsmål enn svar.

Natt til onsdag ble to droner angivelig skutt ned over Kreml i Moskva. Fremdeles er mye uklart rundt hva som har skjedd – og ikke minst – hvem som står bak. Eksperter peker på tre muligheter:

Ukrainske myndigheter : President Volodymyr Zelenskyj har avkreftet dette, og ukrainske myndigheter har aldri innrømmet angrep inne i Russland. Det til tross for at det har vært : President Volodymyr Zelenskyj har avkreftet dette, og ukrainske myndigheter har aldri innrømmet angrep inne i Russland. Det til tross for at det har vært mange angrep der de siste månedene . Også med droner trolig produsert i Ukraina.

Uavhengige grupperinger : Det kan både være uavhengige ukrainske og russiske grupper.

Russiske myndigheter: Den anerkjente tenketanken : Den anerkjente tenketanken Institute for the Study of the War går langt i å konkludere at Russland selv står bak angrepet.

Men hvorfor skulle Russland angripe seg selv? Hvordan kan Putin bruke «droneangrepet?» Her er fem mulige opptrappingsmuligheter. Og én god grunn til at Russland taper på angrepet.

1. Flere angrep mot sivile og politiske mål

Fremdeles fremstilles de russiske angrepene i Ukraina i russiske medier som at de er målrettet mot militære mål og infrastruktur. Når det kommer angrep mot sivile mål, oppstår det små støtteerklæringer til ukrainske ofre rundt i Russland.

Et angrep mot Kreml vil kunne brukes til å rettferdiggjøre mer målrettede angrep mot Ukrainas politiske ledelse og sivile. Det kan muligens også rettferdiggjøre teppebombing av mål i Ukraina. Hvis ukrainsk luftvern går tom for ammunisjon, noe som kan være i ferd med å skje, så kan dette bli den neste opptrappingen fra Putin.

2. Bruke atomvåpen

Siden fullskala-invasjonen for over ett år siden, har Putin ved flere anledninger truet med å bruke atomvåpen. Bare de siste månedene har han suspendert Russlands deltagelse i nedrustningsavtalen Start. Han har offentliggjort at det skal utplasseres taktiske atomvåpen i Belarus, og russiske politikere sier ved jevne mellomrom at det skal brukes atomvåpen.

Likevel mener de fleste eksperter at det er liten sannsynlighet for at Putin går til dette skrittet. Konsekvensene vil i så fall bli enorme.

3. Skaffe støtte til krigen i egen befolkning

Fremdeles er krigen langt borte fra de fleste russere. Innad i Russland er det mange måter å utnytte hendelsen på.

Eksperter viser til at timingen på angrepet er verdt å merke seg. Nå er det snart 9. mai-markering i Russland. Da markeres seieren over Nazi-Tyskland, og dagen er nærmest hellig i Russland.

– Den russiske regjeringens propagandaapparat vil aktivt bruke dette angrepet til å vise hvordan Russland tvinges til å forsvare seg og fortsette med militære aksjoner, sier Tatiana Stanovaja. Hun er grunnlegger av tenketanken R. Politik.

4. Mobilisering

I lang tid kalte russiske myndigheter krigen i Ukraina for en spesialoperasjon. Lenge ble den russiske befolkningen skjermet fra brutaliteten og realiteten på bakken i nabolandet. Det ble riktignok gjennomført en kaotisk mobilisering i høst. Likevel trenger Russland flere soldater. Nylig ble det gjennomført en digitaliseringsprosess som skal gjøre det lettere å ha kontroll på egen befolkning. Kommer det en ny, mer omfattende mobilisering av soldater?

Da skader det ikke å kunne begrunne det med et angrep midt i Moskva.

5. Et angrep for historiebøkene

Torsdag er russiske statlige medier fulle av overskrifter om at «angrepet» var et angrep på Kreml og på Vladimir Putin personlig. Det til tross for at presidenten nesten aldri overnatter i Kreml og at det var relativt små eksplosjoner.

Når historien om krigen skal skrives, vil dette angrepet i russiske medier stå igjen som et angrep på presidenten. Det er neppe tilfeldig. Putin er svært opptatt av hvordan historien om ham selv og hans styre vil se ut. Etter onsdagens hendelse vil han kunne fremstille seg som den forsvarende part.

– Stiller Russland i forlegenhet

Det er også flere ting som taler imot at russiske myndigheter står bak. Hendelsen stiller Russland i stor forlegenhet og avslører store huller i det russiske luftforsvaret.

Det skriver statsviteren og historikeren Mark Galeotti. Han mener det mest sannsynlige er at Kyiv har sett så mange angrep på egen infrastruktur, boligblokker og sykehus at de ikke føler at de må holde noe tilbake når de slår tilbake mot Russland.

Det kan likevel være en ukrainsk feilberegning. Selv russere som ikke er så entusiastiske for krigen, kan nå bli sinte.

– Slik sett kan dette være Zelenskyjs gave til Putin, skriver Galeotti i The Spectator.