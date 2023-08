Dagens Nyheter: Trusselnivået heves i Sverige

Nivået på terrortrusselen i Sverige vil bli hevet fra 3 til 4, erfarer Dagens Nyheter. Det er det nest høyeste nivået.

Publisert: 17.08.2023

Saken oppdateres

Skalaen går fra 1 til 5. Det vil bli holdt en pressekonferanse med den svenske sikkerhetstjenesten Säpo klokken 13 torsdag, ifølge avisen.

Expressen skriver at det er første gang siden 2016 at nivået blir hevet til 4. Nivået innebærer at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.

Säpo-leder Charlotte von Essen vll være til stede på pressekonferansen, skriver TT.

– Vi har invitert til pressekonferanse om den forverrede sikkerhetssituasjonen i Sverige, og der og da vil det gis mer informasjon, sier pressesjef Karl Melin til TT.

Denne uken kom det militante islamistiske nettverket Al-Qaida tilsynelatende med en oppfordring til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning i Sverige og Danmark. Koranen er blitt brent ved flere anledninger i landene, noe som har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

Storbritannia og USA har begge advart sine borgere om at det er sannsynlig at terrorister vil gjennomføre angrep i Sverige.

Aftenposten har spurt Utenriksdepartementet (UD) om et høyere trusselnivå i Sverige vil påvirke reiserådene til landet for norske statsborgere. UD svarer at de må komme tilbake til dette etter pressekonferansen i Sverige.