Trusselnivået heves i Sverige. UD med nye reiseråd.

Nivået på terrortrusselen i Sverige vil bli hevet fra 3 til 4. Det er det nest høyeste nivået.

Trusselnivået vil bli hevet fra 3 til 4 i Sverige. Skalaen går til 5. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 11:27 Oppdatert: 17.08.2023 23:08

Siste: I kveld kom Utenriksdepartementet med oppdatert informasjon om at Sverige generelt regnes som et trygt land for norske borgere å besøke og oppholde seg i. Men de oppfordrer reisende til å holde seg orientert om situasjonen og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Expressen skriver at det er første gang siden 2016 at nivået blir hevet til 4. Skalaen går fra 1 til 5. Nivået innebærer at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.

På en pressekonferanse klokken 13 kom det frem at:

Sverige forhøyer trusselnivået til 4 av 5.

Det er en konkret terrortrussel mot Sverige, og den er ventet å vedvare.

Trusselnivået er blitt gradvis verre i år. Sverige har gått fra et legitimt til et prioritert mål for terror.

Det var Charlotte von Essen, sjef for Säkerhetspolisen, som ledet pressekonferansen. Lederne for kontraterrorisme og nasjonal terrorvurdering var også til stede.

Trusselen kommer fra ytterliggående islamister samtidig som det også er trusler fra høyreekstreme grupper. Til tross for at trusselnivået økes betraktelig, ber de folk om ikke å ta særskilte forbehold i hverdagen.

– En del av formålet med terror er å spre frykt. Vår oppfordring er å fortsette å leve livet som vanlig, men være oppmerksom på instruksjonene fra myndighetene, sier Essen.

Bråk etter koranbrenninger

Denne uken kom det militante islamistiske nettverket Al-Qaida tilsynelatende med en oppfordring til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning i Sverige og Danmark. Koranen er blitt brent ved flere anledninger i landene, noe som har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

Antiterrormyndighetene i Sverige er klar på at islamfiendtlige handlinger i Sverige er årsaken til utviklingen. Etter at koranen ble brent, registrerte svenskene økt kommunikasjon om seg.

Salwan Najem brant en koran i Stockholm 13. august. Det er handlinger som dette som er bakteppet for det økte trusselnivået. Vis mer

– Vi skal bedømme om en aktør har mål og kapasitet til å begå et angrep, forklarer Susanna Trehörning, sjef for antiterrorisme.

Storbritannia og USA har begge advart sine borgere om at det er sannsynlig at terrorister vil gjennomføre angrep i Sverige.

Aftenposten har spurt Utenriksdepartementet (UD) om et høyere trusselnivå i Sverige vil påvirke reiserådene til landet for norske statsborgere.

UD svarer at de må komme tilbake til dette etter pressekonferansen i Sverige.

Ingen endring i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hever ikke trusselnivået i Norge til tross for det endrede trusselnivået i Sverige.

– PST holder seg fortløpende oppdatert på utviklingen i våre nærområder og i nabolandene. Foreløpig er det ingen vesentlige endringer i sikkerhetssituasjonen her i Norge som påvirker hvordan PST vurderer trusselbildet. PST er i løpende dialog med andre aktører både i Norge og internasjonalt om utviklingen. Trusselnivået i Norge er nå på nivå 3, som er moderat.

Det sier PST-sjef Beate Gangås til NTB etter at trusselnivået i dag ble hevet til nivå fire i Sverige.