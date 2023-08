Koranbrenneren konfronteres med våpenbilder

Siden i sommer har svenske immigrasjonsmyndigheter undersøkt om oppholdstillatelsen til koranbrenneren Salwan Momika (37) er gitt på feil grunnlag. Nå konfronteres irakeren med bilder av seg selv fra Irak der han poserer med våpen.

Den irakiske koranbrenneren Salwan Momika fikk i 2021 oppholdstillatelse i tre år i Sverige. Den var basert på opplysninger om at han var politisk flyktning og hadde vært aktiv i et opposisjonsparti i Irak. Nå ettergår Migrationsverket om opplysningene han oppga var korrekte. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 09:50

Salwan Momika har gjennomført flere koranbrenninger i Stockholm i sommer. Det har ført til sterke reaksjoner i flere muslimske land, blant annet storming av den svenske ambassaden i Bagdad.

Aksjonene er også en av årsakene til at en spent sikkerhetssituasjon i Sverige og til at Sveriges Nato-søknad ennå ikke er akseptert av Nato-landet Tyrkia.

Før helgen hevet Sverige sitt trusselnivå til 4, det nest høyeste nivået. Det innebærer at myndighetene mener det finnes aktører med hensikt og evne til å utføre terrorhandlinger.

Nå rapporterer SVT Nyheter at Momika rett før helgen ble innkalt til et flere timer langt møte med Migrationsverket. Møtet ble avholdt på politihuset i Stockholm av sikkerhetshensyn.

Ifølge SVT ble Momika konfrontert med bilder av ham fra hans tid i Irak, blant annet bilder der han bærer våpen i en militær sammenheng.

Kristen bakgrunn

Momika har beskrevet seg selv som en ateist med arameisk, kristen bakgrunn. Han opplyser selv at han er politisk flyktning og at han har vært aktiv i et opposisjonsparti i Irak, skriver Expressen.

Ifølge avisen fikk Momika i 2021 en oppholdstillatelse i Sverige med en varighet på tre år, basert på de opplysningene.

Han har tidligere sagt til Expressen at han ble forfulgt av den irakiske regjeringen.

Migrationsverket skal ha startet en gransking av opplysningene i hans sak etter at det på sosiale medier i Sverige ble hevdet at Momika tilhørte den sjiamuslimske militsgruppen al-Hashed al-Shaabi som slåss mot terrororganisasjonen IS i Irak og Syria.

Det er også hevdet at han skal uttalt støtte til den sjiamuslimske militslederen Muqtada al-Sadar under demonstrasjoner i 2019.

Her er Salwan Momika under en demonstrasjon utenfor en moské i Stockholm i juni der han også brente koranen. Vis mer

Salwan Momika nekter kategorisk for å ha deltatt i militære aktiviteter.

Et annet bilde som skal ha fanget Migrationsverket interesse ble publisert av Salwan Momika selv i fjor. På bildet står han sammen med demonstranter utenfor parlamentet i Bagdad, som kunne vise at han reiste tilbake til Irak til tross for at han hevdet at livet hans var er i fare.

Ifølge Salwan Momika ble bildet imidlertid tatt før han først kom til Sverige.

– De sier jeg var der fordi de vil ha meg utlevert, sier han.

– Får ta den tiden det tar

Migrationsverkets etterforskning forventes å pågå over lengre tid. Pressesjef Jesper Tengroth mener det er viktig at de involverte partene får anledning til å komme med sitt syn i saken.

– Det får ta den tiden det tar, sier han.

Slik forklarer Momika, i et intervju med SVT, bildene av ham i en militær sammenheng.

– Jeg fikk en invitasjon fra irakiske politikere om å være med på å etablere en militær styrke for å befri et område som IS hadde erobret.

Men han er klar på at han ikke selv har deltatt i kamper.

På spørsmål om han hvordan han vil oppleve at hans oppholdstillatelse i Sverige eventuelt skulle bli inndratt, sier han:

– Jeg tror ikke det vil skje. Jeg har ikke gjort noe ulovlig. Jeg demonstrerer i henhold til svensk lov. Jeg gjør ingenting galt. Min oppholdstillatelse hviler ikke på hva en saksbehandler måtte mene, men på svensk lov, sier han til SVT.

Respekterer ikke Koranen

På spørsmål om hvorfor han brenner Koranen, har Momika sagt til svenske medier at han ikke respekterer den:

– Jeg respekterer ikke en bok som oppfordrer til å drepe meg og alle som ikke er muslimer, og som omtaler oss med obskøne ord, sa Momika til Aftonbladet.

Momika har levd et turbulent liv. Fortiden hans er kartlagt av nyhetsnettstedet Arab News og The New Arab. Aftenposten har tidligere snakket med kilder i Irak som bekrefter informasjonen.