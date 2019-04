Merkel roser tyske elever for ukentlig klimastreik

Det sa den tyske statsministeren tirsdag i et møte med skoleelever i Berlin.

I Tyskland har elever demonstrert for klimaet flere fredager på rad i svenske Greta Thunbergs (16) ånd. Fredag forrige uke gikk Thunberg i front i demonstrasjonstoget i Berlin, og det ble holdt demonstrasjoner i rundt 20 tyske byer.

– Dere setter oss under press. Det er et faktum at dere sender et signal om at dere er bekymret, og det er bra, sa Merkel til elevene på Thomas Mann-skolen i den tyske hovedstaden.

Merkel oppfordret samtidig elevene til å være bevisst på at de mister viktig undervisning på grunn av streikingen, og at ikke alle fredager kan brukes til demonstrasjoner.

– Men dette kan dere diskutere med lærerne deres, fortsatte den tyske statsministeren.

Merkel har også tidligere støttet ungdommens klimaprotest i sin ukentlige videopodkast.