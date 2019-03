Saudiarabiske kvinneaktivister løslatt

Det opplyser flere kilder til internasjonale nyhetsbyråer. AFP siterer den London-baserte menneskerettighetsgruppen ALQST og slektninger av kvinnene.

Omstendighetene rundt løslatelsene er foreløpig uklare, og saudiarabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert løslatelsene.

Ifølge DPA er det aktivistene Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan og Ruqqaya al-Muhareb som nå er blitt løslatt, etter å ha vært fengslet i over ti måneder. Minst en av de tre har vendt hjem til sin familie.

Tortur og trakassering i fengsel

Aktivistene ble pågrepet i mai i fjor, måneden før forbudet mot å la kvinner kjøre bil ble opphevet. Mange av kvinnene ble anklaget for å ha vært i kontakt med utenlandske journalister og diplomater, ifølge TT.

Kvinnene skal ha blitt utsatt for både tortur og seksuell trakassering i løpet av tiden de satt fengslet, ifølge Amnesty. I et rettsmøte onsdag skal kvinnene selv ha fortalt om behandlingen de var utsatt for.

Kvinnene kom med anklager om at de var blitt utsatt for elektriske støt, pisking og tafsing og beføling fra dem som avhørte dem, opplyser to personer med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AFP. Myndighetene avviser beskyldningene på det sterkeste.

Utenlandske journalister og diplomater har ikke lov til å følge rettssaken.

Ny runde i retten

Løslatelsene kommer dagen etter onsdagens høring, som er den andre i rettssaken mot kvinnene. De kvinnelige aktivistene må fortsatt møte i retten neste onsdag, når saken fortsetter, opplyser slektninger.

Ifølge kilder skal de øvrige fengslede kvinnene løslates førstkommende søndag.

Internasjonalt press

Kronprins Mohammed bin Salman har godkjent løslatelsene for å opprettholde et image som reformator, mener seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty.

– Disse modige kvinnene har blitt tvunget til å betale en forferdelig pris for å stå opp for kvinners rettigheter. At de har blitt sluppet ut av fengselsporten i dag, er en enorm glede og lettelse for alle oss som har jobbet hardt for at dette skulle skje. Vi holder pusten til alle er trygt utenfor fengselsmurene på søndag, sier Tin.

Løslatelsene er et resultat av omfattende press fra internasjonalt hold, legger hun til. Det er SV-leder Audun Lysbakken helt enig i.

– Dette er et klart tegn på at tydelig internasjonalt press og offentlig fordømmelse fungerer. Presset på regimet i Saudi-Arabia må fortsette. Vi håper de andre partiene vil stemme for våre forslag om en ny og tydelig politikk overfor landet, sier Lysbakken, som sier han er glad og lettet på vegne av aktivistene som er løslatt.