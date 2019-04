Kampene innebærer brudd på en russisk-tyrkisk våpenhvile som ble innført i september og som har forhindret en syrisk offensiv mot opprørerne i Idlib og områdene rundt.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og De hvite hjelmene melder at minst åtte mennesker ble drept av granater fra regjeringssiden i to byer øst i Idlib.

På den annen side sier en lege til statlig syrisk TV at minst fem mennesker ble drept da de avfyrte granater mot den regjeringskontrollerte byen Massyaf i Hama-provinsen.