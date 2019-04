Zhang Shiping og Bai Fuqin driver svineproduksjon i den nordøstlige Kina. Siden svinepesten rammet en nabogård i august, har de tapt nærmere 400.000 kroner. Det er ti ganger så mye som de tjener på et godt år, skriver Reuters.

Selv om deres griser ikke fikk pesten, ble de rammet av Bejings importforbud på levende svin fra hele regionen. Forbudet har gått hardt utover svineindustrien i Liaoning-distriktet. En tredjedel av grisene som avles opp her, blir solgt til andre regioner.

Det er grisens år i Kina, men det tar ikke den afrikanske svinepesten hensyn til. Nærmere én million griser er avlivet siden det første utbruddet ble registrert i august i fjor. Det er omtrent en femtedel av Kinas bestand.

Finansanalytikere sier til britiske The Times tallet mest sannsynlig er en underdrivelse. Det kraftige produksjonsfallet har sendt prisene på svinekjøtt til værs både i Kina og ellers i verden.

Fakta: Afrikansk svinepest Viruset smitter bare dyr av svinefamilien. Dødeligheten er veldig høy med over 90 prosent. Fôring med infisert matavfall er den viktigste årsaken til smittespredning til nye kontinent og land. Viruset kan leve lenge i biologisk materiale. 300 dager i saltet og tørket kjøtt. Og 1000 dager i fryst kjøtt. Det pågående utbruddet kom fra Afrika til Georgia i 2007, og har spredt seg i Asia og til Europa. Kilde: Veterinærinstituttet

Smitter gjennom matavfall

Mye av smittespredningen over lengre avstander skjer gjennom infisert matavfall.

– Da det første tilfellet av svinepest kom til Europa via Portugal på slutten av 1950-tallet, var smittekilden trolig matavfall fra internasjonal flytrafikk som ble fôr til griser i nærheten av flyplassen i Lisboa, forteller Carl Andreas Grøntvedt.

Han er svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Nå har kinesiske myndigheter innført et forbud mot å fôre gris med matavfall. Det gjør at bøndene må begynne å kjøpe fôr. Norge har hatt samme forbud i mange år.

Profesjonalisering av svineindustrien i Kina har ført til at det er blitt mindre av de små produsentene som Shiping og Fuqin. Gårder som produserer mindre enn 500 dyr i året utgjør nå mindre enn 40 prosent av Kinas svineproduksjon, skriver Reuters. De store gårdene som tar større andel av markedet, kan holde opptil 100.000 svin av gangen.

I Liaoning-regionen har restriksjonene ført til en overproduksjon som har sendt kiloprisen ned. I resten av Kina, og verden for øvrig, skyter prisene derimot nå til værs.

Spår 50 prosent prisstigning

Den gjennomsnittlige kiloprisen for svinekjøtt i Kina er nå cirka 18 kroner. Det er opp 14 prosent på ett år, skriver Taiwan News.

De siste månedene har prisøkningen for alvor har skutt fart. Ifølge The Times har kiloprisen gått opp med 37 prosent siden mars.

Analysebyrået Peel Hunt opplyser til avisen at Kinas store økning i import av svinekjøtt har ført til et prishopp i resten av verden også.

Markedene i USA har spådd at prisene på svin kan gå opp med så mye som 50 prosent. Antagelsen er basert på at produksjonen av svin i Kina vil falle med mer enn USAs årlige produksjon, 12.000 tonn i året.

I 2007 døde 45 millioner griser av en sykdom (blåøresykdom). Prisene ble skyhøye.

Etter dette utbruddet etablerte Kinas kommunistparti et reservelager for grisekjøtt. Hvis prisene blir for høye, slipper de mer kjøtt inn på markedet. Blir prisene for lave, kjøper de opp til lageret, skriver The Economist.

Det er ennå ikke klart hvor omfattende det aktuelle utbruddet blir og når det kan bli stoppet. Tross tiltak fortsetter spredningen.

Mandag skrev Reuters at tilfeller av svinepesten var registrert i Tibet. Dermed er det kun på øya Hayan at det ikke er registrert noen tilfeller i Kina.

– Alvorlig

Kina er verdens største svineprodusent, og halvparten av grisene i verden finnes i Kina.

– Afrikansk svinepestvirus er en veldig alvorlig virussykdom for tamsvin og villsvin, sier Carl Andreas Grøntvedt.

Store enheter er svært sårbare om det oppdages smitte.

– Hvis én gris blir smittet, må hele besetningen avlives. Slik er reglene i Europa.

– Hvor alvorlig er dette utbruddet?

– Utbruddet som begynte i Georgia i 2007 og fortsetter å spre seg, er etter min oppfatning den mest alvorlige globale svinehelsehendelsen i nyere tid.