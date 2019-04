Khashoggis barn har fått luksusvillaer og «blodpenger» etter drapet på faren

Den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble sist sett 2. oktober i fjor, da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

I forbindelse med rettssaken mot de elleve som er tiltalt for drapet, har Saudi-Arabia utbetalt store summer til Khashoggis fire barn, skriver The Washington Post.

Titalls millioner i «blodpenger»

Khashoggis to døtre og to sønner skal ha fått hver sin villa verdt flere millioner dollar i byen Jidda i Saudi-Arabia. I tillegg mottar de minst 10.000 dollar (85.000 kroner) i månedlige utbetalinger som kompensasjon for drapet på faren, opplyser ikke navngitte myndighetspersoner i landet til avisen.

De totale utbetalingene kan komme opp i titalls millioner dollar per person, ifølge avisen, som omtaler utbetalingene som «blodpenger».

Utbetalingene fra Saudi-Arabia skal sikre at Khashoggis familie ikke uttaler seg kritisk mot regimet, og er godkjent av kong Salman.

En annen ansatt i myndighetene avviser at de får penger for å tie, og sier at pengestøtten kommer uten noen forpliktelser som «en del av våre skikker og kultur».

Fakta: Dette er Khashoggi-saken Den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble sist sett da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabia hevder at han døde under en slåsskamp der. Fredag 28. september oppsøker Khashoggi konsulatet for å få annullert sitt tidligere ekteskap. Han får beskjed om å komme tilbake 2. oktober. 2. oktober kl. 03.13 lander et privatfly med 12 saudiarabere på Atatürk-flyplassen i Istanbul. Tre andre saudiarabere kommer med et fly som lander utpå ettermiddagen. Kl. 13.14 går Khashoggi inn på konsulatet. Kjæresten venter på ham, men han kommer ikke ut igjen. 11. oktober skriver Washington Post at tyrkiske tjenestemenn har fortalt amerikanske tjenestemenn at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble drept inne på konsulatet. 20. oktober bekrefter Saudi-Arabia at Khashoggi døde på konsulatet. De hevder det oppsto en diskusjon mellom journalisten og dem han møtte, og at denne utviklet seg til en slåsskamp som kostet ham livet. 23. oktober har president Recep Tayyip Erdogan lovet å komme med «den nakne sannhet» om drapet på Khashoggi, basert på Tyrkias etterforskning. (NTB)

Vil dømme fem til døden

Saudi-Arabia nektet først for at drapet hadde funnet sted. Nå mener påtalemyndigheten at det var saudiarabiske agenter som drepte Khashoggi uten godkjenning fra høyere hold.

Påtalemyndigheten har siktet elleve personer for drapet, og ber om dødsstraff for fem av dem.

Dersom de dømmes til døden, kan Khashoggis familie benåde mennene. Da har familien krav på store pengesummer som en del av «blodpenge»-ordningen skriver NTB.

Kritikk for lukkede høringer

Jamal Khashoggi arbeidet blant annet som kommentator for The Washington Post og var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

USAs etterretningstjeneste CIA har konkludert med at det var kronprins Mohammed bin Salman som ga ordre om drapet på Khashoggi. Den saudiarabiske utenriksministeren avviser dette, og mener kravene om at kronprinsen skal holdes ansvarlig for drapet er å krysse en grense.

Saudi-Arabia har tidligere fått kritikk for at rettshøringene så langt har vært lukket. FN har bedt om at rettssaken holdes for åpne dører og med internasjonale observatører til stede.

– Vil ikke at drapet skal misbrukes

Khashoggis forlovede Hatice Cengiz var den siste som så Jamal Khashoggi i live før han gikk inn på konsulatet i Istanbul i fjor høst.

Fredag var hun i Norge i forbindelse med Skup-konferansen i Tønsberg. Der tok hun blant annet et oppgjør med mangelen på konsekvenser etter det brutale drapet.

– Det satte dagsorden i to måneder, men resultatene er ikke så gode som de burde ha vært. Jeg synes spesielt at Europa kunne ha vært raskere til å reagere, sier Cengiz i et intervju med VG.

Hun kritiserer både Saudi-Arabias regjering, USA og president Donald Trump, som ikke vil fordømme sin nære allierte.

– Jeg ønsker at de som står bak blir straffet. Jeg vil ikke at Jamal skal ha dødd forgjeves. Og jeg vil ikke at drapet skal misbrukes som et politisk middel, sier Cengiz.