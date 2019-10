Hva vet vi om Trump-varsleren? Advokatene sier folk har utlovet dusør på 450.000 kroner for avsløring.

Mens riksrettsgranskningen går for full maskin, er det ett spørsmål som hele det politiske USA spekulerer på og snakker om:

Hvem er varsleren som startet saken ved å slå alarm om president Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president?

Prioriterer anonymiteten

Varslerens advokater drøfter med kongressgranskerne muligheten for å komme i komiteen og snakke direkte med dem. Ifølge Adam Schiff, lederen av etterretningskomiteen, kan dette skje ganske snart.

Advokat Andrew P. Bakaj i firmaet Compass Rose Legal Group representerer den anonyme varsleren. Den tidligere CIA-agenten har spesialisert seg på saker om sikkerhetsklarering, nasjonal sikkerhet og varslere.

I en erklæring skriver han at de samarbeider med begge partier både i Representantenes hus og Senatet, men understreker at det å beskytte varslerens identitet har aller høyest prioritet.

LEAH MILLIS, Reuters/NTB scanpix

«Vil komme til skade»

I et brev advokatene har sendt til Joseph Maguire, USAs etterretningssjef, uttrykker de alvorlig bekymring for klientens sikkerhet:

«Hendelsene den siste uken har økt vår uro for at klientens identitet vil bli avslørt, og at klienten som følge av dette vil komme til skade», skriver advokatene.

Da CBS-programmet «60 minutes» først rapporterte om brevet, meldte de at varsleren var plassert under beskyttelse av føderale myndigheter. Advokatene avviser at dette er riktig.

– I gamle dager

De er blant annet bekymret for uttalelser fra president Trump.

I brevet siterer de presidenten fra 26. september da han sa:

– Jeg vil vite hvilken person som ga varsleren, hvem personen er som ga varsleren informasjonen, fordi det er nesten en spion. Dere vet hva vi pleide å gjøre i gamle dager da vi var smarte? Ikke sant? Med og spioner og forræderi, ikke sant? Vi pleide å håndtere dem litt annerledes da enn nå, sa Trump.

Evan Vucci, AP/NTB scanpix

– Utlovet dusør

Advokatenes bekymring dempes ikke av at uttalelsen var rettet mot dem som informerte varsleren. Ifølge advokatene har «enkelte individer utlovet en dusør på 50.000 dollar for enhver informasjon om vår klients identitet».

50.000 dollar tilsvarer drøyt 450.000 kroner.

De er nå redde for at situasjonen bare skal bli verre etter hvert som granskningen skrider frem.

Hva man vet om varsleren

Svært lite er kjent offentlig om varsleren utover at han eller hun er ansatt i en av USAs mange etterretningsetater.

The New York Times har basert på tre anonyme kilder fortalt at han er ansatt i CIA og har vært utplassert i Det hvite hus. Avisen begrunnet sin publisering med at dette er relevante opplysninger for allmennhetens mulighet til å vurdere anklagenes troverdighet.

Flere medier har påpekt at varselet er velformulert og viser innsikt i amerikansk utenrikspolitikk i Europa. Flere spekulerer derfor på om varsleren er en av CIAs analytikere.

Det er også blitt kjent at varsleren støtter en annen politisk kandidat enn Trump. Generalinspektøren som vurderte varselet, konkluderte med at dette ikke spilte noen rolle for troverdigheten.

Trump vil finne ut hvem han er

På sosiale medier mandag beskyldte Trump varsleren for å være partisk. Mandag sa han også at «vi forsøker å finne ut hvem varsleren er», og at varsleren har rapportert ukorrekt.

Varslerens advokat gikk på Twitter i rette med dette.

– Varsleren fra etterretningssamfunnet har krav på anonymitet. Loven og retningslinjer støtter dette, og personen skal ikke oppleve gjengjeld. Det ville være et brudd på føderal lov, påpekte advokat Bakaj.

J. Scott Applewhite, AP/NTB scanpix

Fire nyheter fra granskningen mandag:

Granskningens frontfigur Adam Schiff kunngjorde at komiteene stevner Trump-advokat Rudy Giuliani og krever utlevert en rekke dokumenter, tekstmeldinger og lignende fra ham.

Samtidig påsto to anonyme kilder overfor nyhetsbyrået AP at utenriksminister Mike Pompeo var en av dem som var til stede og overhørte den nå omstridte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.

En måling fra Ipsos for Reuters tatt opp 26.–30. september viser at støtten til riksrett har økt med 8 prosentpoeng på én uke, til 45 prosent.

Senatsleder Mitch McConnell avviste spekulasjoner om at Senatet ville bruke prosedyretriks for å stoppe en riksrettssak. – Vi ville ikke ha noe annet valg enn å ta saken opp, sa han til CNBC.