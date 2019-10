I dag skal han holde sin viktigste tale. Og avsløre brexitplanen. Opptakten har handlet om sex, løgn og lekkasjer.

Allerede tirsdag begynte deler av planen å lekke ut.

– En «non-starter». Jeg er sjokkert. Nord-Irland og Irland fortjener bedre, sa Irlands utenriksminister, Simon Conveny.

Fakta: Dette er den omstridte «backstopen» Backstop er en reserveløsning, noen kaller det også en «forsikringsordning», som skal sikre at det ikke blir nødvendig å innføre kontroll på grensen mellom Irland og Nord-Irland dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale. Grensen mellom Nord Irland og Irland blir EUs yttergrense etter skilsmissen. En åpen grense regnes som avgjørende for å sikre fortsatt fred på øya.

Johnson med ultimatum til EU: Ta avtalen eller vi er ute 31. oktober

Sent tirsdag kveld publiserte The Telegraph det som trolig er den offisielle avtaleteksten, som vil bli sendt EU i løpet av onsdag.

Brexitplanen omtales som en radikal «to-grenser-i-fire- år-brexit-plan». Det vil komme en grense i Irskesjøen og det vil bli tollstasjoner mellom Irland og Nord Irland.

Nord Irland vil også bli endel av EUs indre marked til 2025, men forlate EUs tollunion sammen med resten av Storbritannia, ifølge The Telegraph.

I den nye brexitplanen skal den omstridte backstop-ordningen være fjernet og erstattet med en annen ordning.

Avsløringene i The Telegraph stemmer overens med dokumenter både den irske kringkastingen RTE og Financial Times også har hatt tilgang til.

Det mest kontroversielle , er det angivelige forslaget om at det igjen skal opprettes toll- og kontrollstasjoner mellom Nord Irland og Irland.

Kontrollene skal ikke skje på selve grensen, men ved at det opprettes flere kontrollposter, mellom fem til 10 kilometer fra grensen.

Registrerte varer skal overvåkes med GPS inntil de har passert grensen.

– Det stemmer ikke

Det britiske forslaget om kontrollstasjoner et stykke unna grensen ble først kjent gjennom den irske kringkasteren RTE.

Lekkasjene stammer fra dokumenter som er sendt fra Boris Johnsons regjering til EU, såkalte «non-papers», ikke offisielle regjeringspapirer.

Tirsdag morgen benektet Boris Johnson avsløringene i RTE og Financial Times. Han påsto at forslagene var gamle og ikke lenger stemmer.

Mens avsløringene i The Telegraph tirsdag kveld forteller samme historie.

Tirsdag kveld sa kilder i Downing Street at den nye brexit-planen vil være britenes siste og eneste forslag.

Nå er det opp til EU å godta planen. Hvis ikke forlater Storbritannia EU den 31. oktober. I verste fall uten en avtale.

«Get brexit done»

Når Boris Johnson onsdag inntar talerstolen på de konservatives landsmøte i Manchester, blir det hans aller viktigste.

Nå må han bevise at han kan levere på slagordet «Get Brexit Done».

De konservative tørster også etter en landsmøtetale som kan løfte taket. De to foregående, levert av forgjengeren Theresa May, har begge gått inn i historien som noen av de verste.

Mange husker hvordan Theresa May i fjor danset seg inn på talerstolen. Året før mistet hun stemmen. Fikk hostekuler. Ble «overfalt» av en komiker. Og slagordene falt ned fra veggen.

Johnsons privatliv har overskygget politikken

Boris Johnsons første landsmøte som partileder har handlet om alt annen enn politikk. Han amkom landsmøtet arm i arm med Storbritannias «førstedame», kjæresten Carrie Symonds.

Men på landsmøtet har det vært tidligere venninner, elskerinner og rasende kvinnelige journalister som har vært i fokus.

Det foregår nå fire uavhengige granskninger av Boris Johnson. Disse omhandler rolleblandinger, mulig misbruk av offentlige midler, sponsorstøtte og ureglementerte forretningsreiser.

Alle knyttet til en spesiell venninne, Jennifer Arcuri. Alle stammer fra da han var ordfører i London, fra 2008 til 2016.

Det var The Sunday Times som først avslørte historien om den amerikanske modellen, pole-danseren og techgründeren som skapte seg et navn i London.

Det nære forholdet til Londons ordfører ga henne flere fordeler utover det private. Hun skal ha mottatt et stipend på 1.5 millioner kroner. I tillegg skal hun ha fått flere sponsorkontrakter fra London-ordførerens kommersielle selskap, London & Partners.

Hun skal også ha deltatt i delegasjonen på en rekke av London-ordførerens utenlandsreiser.

Fikk tech-kurs hjemme i hennes leilighet

Etter avsløringen for to uker siden, har det kommet frem at Jennifer Arcuri skal ha skrytt av sitt forhold til Johnson. Venner har fortalt at de hadde et seksuelt forhold, og flere bekjente av paret skal ha fortalt at Arcuri fortalte at Johnson jevnlig besøkte henne for «tech-kurs».

Skal ha tafset på flere kvinnelige journalister

Som om ikke det var nok. Før helgen sto en kvinnelig journalist frem og anklaget Boris Johnson for tafsing.

The Sunday Times-journalisten Charlotte Edwardes sier Boris Johnson skal ha befølt henne på låret under en lunsj arrangert av det konservative ukemagasinet Spectator. Edwardes var da journalist i bladet, Johnson var hennes sjef, skriver The Guardian.

Journalisten hevder også at Johnson gjorde det samme med kvinnen som satt på andre siden av ham.

Boris Johnson har under landsmøtet benektet anklagene.

Senest tirsdag ettermiddag, i et tv-sendt intervju med Sky News, nektet han å svare på om han hadde hatt et seksuelt forhold til Jennifer Arcuri. Han ville heller ikke svare på om han skal ha tafset på journalistene.

