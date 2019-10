Trump nekter å samarbeide. Her er etterforskernes strategi.

– Vi beklager dypt at president Trump har satt oss – og nasjonen – i denne posisjonen. Men hans handlinger gir oss ikke noe annet valg enn å utferdige denne ordren, skriver demokratene Elijah Cummings, Adam Schiff og Eliot Engel i stevningen.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

De krever å få utlevert dokumentasjon om kontakten mellom Ukraina og president Donald Trump.

Også visepresident Mike Pence har fått henvendelsen, og er blitt bedt om å klargjøre "alle mulige roller du kan ha spilt" i Trumps henvendelser til Ukraina.

Trump har nektet å utlevere dokumentene, og demokratene sier at presidenten har «valgt å legge seg på en linje av motstand, blokkering og tåkelegging». Trump har signalisert at han og hans administrasjon ikke vil samarbeide. I nesten en måned har de latt være å besvare henvendelser om utlevering av dokumenter.

– Dette endrer ingenting, sa Stephanie Grisham, pressesekretær i Det hvite hus, i går.

Torsdag ble det offentliggjort tekstmeldinger der amerikanske diplomater sa at det var viktig at Ukrainas president sa offentlig at han ville granske Biden.

De kom dagen etter at Nancy Pelosi, som er leder for Representantenes hus, sammen med granskingsleder Adam Schiff la frem sin strategi for å få fart på prosessen.

Susan Walsh / AP

Vil ha alle dokumenter utlevert

– Administrasjonen må vite at forsøk på å undergrave etterforskningen vil bli ansett som en styrking av vår sak, sa Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantens hus.

Siden Det hvite hus har nektet å utlevere de relevante dokumentene, har etterforskerne nå stevnet Det hvite hus.

Hvis regjeringen fortsatt nekter å utlevere dokumentene, vil de ikke gå til domstolene for å få håndhevet stevningen. Det vil ta for lang tid, mener de.

I stedet vil de regne det at regjeringen nekter som bevis for at anklagene er sanne, og at administrasjonen nekter å samarbeide fordi den vil skjule alvorlige lovbrudd.

Riksrettsgranskerne vil så utferdige egne tiltalepunkter som handler om motarbeiding av riksretten.

Fakta: Riksrettsgranskingen USAs president Donald Trump granskes av flere komiteer i Representantens hus. Han er mistenkt for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale Trump 25. juli hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og et varsel fra en ansatt i USAs etterretning. Trump vedgår at han ba Ukraina granske Joe Biden og hans sønn Hunter for korrupsjon, men avviser at han har gjort noe galt. Det har ikke vært bevist at Hunter Biden, som satt i styret til det ukrainske gasselskapet Burisma, har gjort noe galt.

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

Trump: De kommer til å angre

Trump har sagt at han vil formelt klage inn riksrettsprosessen for Kongressen, selv om han anerkjenner at Demokratene «har stemmene» til å fortsette.

– De kommer til å angre til slutt, spår Trump.

– Jeg tror virkelig at de kommer til å betale en enorm pris i meningsmålingene, sier han.

På fredag sa han at demokratene «dessverre har stemmene» som gjør det mulig å stevne ham, men tippet selv at han ville gå seirende ut, siden Republikanerne har flertall i Senatet.

De fleste republikanske senatorene støtter Trump, men to av dem har uttalt seg mot presidenten.