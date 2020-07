Minst ti drept i bilbombe i Nord-Afghanistan

Minst ti mennesker ble drept og 43 såret da en bilbombe eksploderte ved den afghanske etterretningstjenestens hovedkvarter i byen Aybak mandag.

NTB

Nå nettopp

De fleste av de drepte i den nordafghanske byen var offentlig ansatte. Antallet døde kan stige ytterligere.

Taliban har tatt ansvar for angrepet. Bilen var plassert ved porten til etterretningstjenestens hovedkvarter for provinsen Samangan.

Etter at bilbomben eksploderte, skal det ha vært en skuddveksling mellom angriperne og sikkerhetsstyrkene i området, ifølge en talsperson for myndighetene. Det har også vært angrep i tre andre provinser over natta og dagen, og 25 medlemmer av sikkerhetstjenestene er blitt drept.

Søndag uttalte Taliban at de ikke hadde annet valg enn å fortsette krigen i landet, ettersom de mener afghanske myndigheter utsetter planlagte fredssamtaler.

