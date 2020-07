Regional politisjef i Tyskland går av etter mistanke om kontakt med ytre høyre

Politisjefen i den tyske delstaten Hessen har trukket seg etter mistanker om kontakt med ytre høyre-miljøer.

Politisjef Udo Münch førtidspensjonerte seg tirsdag da det kom fram at politiets datamaskiner var blitt brukt til et uautorisert søk på nettet om to framtredende personer, den ene en politiker på venstresiden.

Denne personen fikk så trusler rettet mot seg gjennom brev og eposter. Meldingene var undertegnet «NSU 2.0», en henvisning til en nynazistisk undergrunnsbevegelse som utførte en rekke politisk motiverte drap på 2000-tallet.

I mange år ble høyreekstremisme forbundet med de gamle øststatene i Tyskland, men Hessen ble i fjor rystet av drapet på den innvandringsvennlige politikeren Walter Lübcke, utført av en nynazist.

I byen Hanau, som ligger i Hessen, ble ni mennesker av utenlandsk opprinnelse skutt og drept i februar i år.

Bakteppet for den opphetede situasjonen i Hessen en påstander om at høyreekstreme holdninger er utbredt i politiet og i forsvaret.

