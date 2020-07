Klemmer, sang og dans. Bryllupssesongen får skylden for nye smitteutbrudd.

I Israel og på den okkuperte Vestbredden får bryllupssesongen skylden for mange nye tilfeller av koronasmitte.

En brud på stranden i Ashodod i Israel 6. juli. Amir Cohen, Reuters/NTB scanpix

Nå nettopp

Både i Israel og i de palestinske områdene trodde myndighetene at det verste var over. Israel fikk internasjonal anerkjennelse for måten koronapandemien ble håndtert på. Blant annet ble landet nærmest hermetisk lukket, og smitteutbrudd i de ultraortodokse miljøene ble håndtert.

På Vestbredden var det en nesten tre måneder lang periode med nedstengning, og ved utgangen av mai var det registrert bare 400 tilfeller av koronasmitte, mens kun to personer hadde mistet livet.

De siste ukene er det registrert 5000 nye smittetilfeller, mens 18 personer er døde, melder AP.

Noe har gått veldig galt under gjenåpningen av samfunnet siden slutten av mai. Mens Norge har klart å holde smittetallene svært lave, har smitten i Israel økt med 500 prosent i juni, ifølge Haaretz.

Slik kan et bryllup i et ultraortodokst samfunn se ut i Israel. Bildet er tatt under et bryllup i 2016. Oded Balilty, AP/NTB scanpix

– Den ultimate smitteanledning

Hovedårsaken til at det har gått galt, hevdes begge steder å være den såkalte bryllupssesongen. Smittesporing har vist at en stor andel av smitten har skjedd ved store ansamlinger av mennesker, særlig ved brylluper, sier en israelsk tjenestemann til Washington Post.

Antallet brylluper skjøt i været etter at det var blitt løsnet på koronatiltakene. Fra 15. til 25. juni ble det registrert 2092 brylluper.

– Folk kommer fra hele landet. De gir hverandre klemmer, de synger, og de danser. Det er den ultimate anledning til å smitte folk, sier tjenestemannen, som ikke vil oppgi navnet sitt fordi saken er så følsom politisk.

Les også Europa åpnet grensene i juni. Nye tall viser hvor mange som ble smittet.

En palestinsk brudgom fører bruden sin ut av familiens hus i Beit Jala på Vestbredden 20. mars. Mustafa Ganeyeh, Reuters/NTB scanpix

82 prosent smittet ved bryllup eller begravelser

På Vestbredden er det brylluper og begravelser som får skylden.

Den palestinske statsministeren, Mohammad Shtayyeh, sa under et ministermøte at 82 prosent av smittetilfellene på Vestbredden var knyttet til bryllup og begravelser, melder AP. Han sa slike store ansamlinger av mennesker måtte det bli slutt på umiddelbart, ellers så vil sikkerhetsstyrkene begynne å slå til mot dem.

Episenteret for smitten på Vestbredden er i Hebron, den største byen i det palestinske området. Her er 75 prosent av smitten påvist.

Sikkerhetsvakter sjekker 2. juli en bil som er på vei inn i Ramallah på Vestbredden. Nasser Nasser, AP/NTB scanpix

Israel må stramme inn

Israel varsler nå andre lands myndigheter om risikoen ved å tillate bryllup. Mandag denne uken beordret israelske myndigheter stengning av alle bryllupslokaler. Konsertlokaler og offentlige bad ble også stengt. Restauranter må begrense seg til 20 gjester innendørs og 30 utendørs, mens gudshus maksimalt kan ha 19 personer til stede av gangen.

I flere byer er nabolag med mye smitte blitt sperret av. Sykehusene tar igjen imot et stort antall pasienter.

Les også Trump-møtet i Tulsa bidro trolig til smittebølge

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, brukte munnbind da han 5. juli ledet det ukentlige ministermøtet i Jerusalem. Gali Tibbon, AFP/AP/NTB scanpix

Netanyahu: – Dere ba oss jo om å åpne opp

Statsminister Benjamin Netanyahu ber folk om å gå med munnbind og unngå store menneskemengder. Torsdag sa han at Israel hadde åpnet opp økonomien for tidlig samtidig som han la skylden på andre enn seg selv.

– Når man ser tilbake på det, når man prøver og feiler, kan det sies at dette siste steget kom for tidlig, sa statsministeren ifølge Jerusalem Post.

– Mange ba oss om å gjøre det, om å åpne økonomien helt. Dette har ikke hindret at de samme menneskene nå spør: «Hvorfor åpnet dere opp på denne måten?»

Én av gruppene som i mai protesterte mot at de måtte holde stengt, var bryllupsarrangørene.

Netanyahu, som samtidig har en rettssak i en korrupsjonssak hengende over seg, får likevel skarp kritikk i israelsk presse for håndteringen av gjenåpningen.

Bryllupsarrangører protesterte 7. mai mot at de måtte holde stengt. De demonstrerte ved å kle seg i svart, i kontrast til at man som regel er kledd i hvitt under bryllup. Amir Cohen, Reuters/NTB scanpix

Fortvilelse i Jerusalem

Ordføreren i Jerusalem er svært misfornøyd med at de sentrale myndighetene har beordret nedstengning av hardt rammede nabolag i byen.

I et brev til helsedepartementet hevder han at dersom man stenger ned nabolagene der folk bor tett på hverandre, så risikerer man at de blir «utklekkingssteder for koronasmitte».

Særlig de ultraortodokse har store familier, men små leiligheter.

– Hermetisk lukking vil føre til massesmitte i dette samfunnet og gjøre ting verre, hevder ordfører Moshe Lion ifølge Jerusalem Post.

Han mener syke må plasseres på «koronahoteller». Og han mener at ultraortodokse unge menn som bor på internat for å studere religion, må få bli der slik at potensielt syke ungdommer ikke sendes tilbake til sine familier.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding