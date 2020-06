Moskva speilet seg i sommersolen mens den russiske nasjonalsangen runget over den historiske røde plass. Det er nøyaktig 75 år siden sovjetiske styrker kom hjem for å feire seieren over nazismen med en militærparade.

Det ble ikke spart på noe onsdag. Over 13.000 soldater marsjerte foran en scene med president Vladimir Putin, veteraner og andre celebre gjester, som president i Hviterussland, Aleksandr Lukasjenko.

Til stede var også representanter for de militære styrker i Aserbajdsjan, Armenia, Hviterussland, India, Kasakhstan, Kirgisistan, Kina, Moldova, Serbia, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Etter at soldatene hadde marsjert, ble militært utstyr som stridsvogner og jagerfly vist frem.

Se bilder fra feiringen:

Koronavirus som bakteppe

I dagevis har hovedstaden forberedt seg på den storslåtte feiringen, som regnes som en av de viktigste hendelsene i Russland i år. Paraden skulle egentlig ha vært avholdt 9. mai, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Selv om Russland har åpnet opp de siste dagene, og særlig hovedstaden, er landet fremdeles et av de hardest rammede av pandemien. Det samlede antallet smittede nærmer seg nå 600.000, med mellom 7000 og 10.000 nye smittede hver dag. Over 8000 er døde.

På Den røde plass onsdag var det langt mellom munnbindene og hanskene, kun et fåtall på tribunen valgte å beskytte seg. Putin har imidlertid forsikret at alt er gjort for å sikre veteranenes helse.

Vennlig tone fra presidenten

En tale fra president Putin var også en del av programmet.

I opptakten til feiringen har det vært en hard tone fra russiske myndigheter mot Europa.

For en uke siden gikk Putin til angrep på Europas historieforståelse i et innlegg publisert på engelsk i det amerikanske tidsskriftet The National Interest.

Under paraden var tonen en annen.

Riktignok minnet presidenten om at det var Sovjetunionen som måtte betale den høyeste prisen for krigen mot Hitler-Tyskland.

Så mange som 27 millioner sovjetiske borgere mistet livet i krigen. Blant dem var det rundt 11 millioner soldater som døde.

– Hundretusenvis soldater ble drept i fremmede land, og vår plikt er å huske dette. Vi må huske at det sovjetiske folk bar den tyngste byrden av kampen mot nazismen, sa Putin og la til:

– Og det var vårt folk som klarte å bekjempe den totale ondskapen.

Men den russiske presidenten åpnet også for dialog og strakte ut en hånd til resten av verden:

– Vi forstår hvor viktig det er å styrke vennskap og tillit mellom nasjoner. Vi er åpne for dialog og samarbeid om de mest presserende temaene på den internasjonale agendaen. Blant disse er å etablere et felles, pålitelig sikkerhetssystem som en kompleks og raskt skiftende verden trenger, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået TASS.

Avgjørende uke

Paraden innleder det som kommer til å bli en avgjørende periode i russisk politikk. Allerede denne uken åpnes det for å stemme i en folkeavstemning om endringer i den russiske grunnloven.

De flere hundre endringene tar for seg alt fra religion, ekteskap og samliv til historietolkning, sosiale tjenester og helsevesen.

Endringene i det politiske systemet har fått mest oppmerksomhet.

En endring åpner nemlig for at Putin igjen kan stille til valg som president. Potensielt kan han dermed bli sittende til 2036.