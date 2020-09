Bekymring i USA for at Trump kan presse frem en uprøvd koronavaksine før valgdagen.

(The Washington Post): En raskere prosess kan redde liv, men noen er bekymret for at Det hvite hus skal presse frem en uprøvd vaksine før valgdagen 3. november.

Laurie McGinley Journalist i The Washington Post

Carolyn Y. Johnson Journalist i The Washington Post

Nå nettopp

En voldsom debatt har brutt ut om hvorvidt FDA, organet som godkjenner medisiner i USA, skal bruke muligheten de har til å gi nødautorisasjon til vaksiner mot koronaviruset før en formell godkjennelse foreligger.

Motstandere advarer om at det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og at skepsisen til vaksiner kan øke. Andre sier tusenvis av liv kan bli reddet dersom man får beskyttet folk raskere.

