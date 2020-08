Navalnyjs tilstand er noe bedre

De tyske legene som behandler den antatt forgiftede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, sier at tilstanden hans er stabil, og at han er noe bedre.

Navalnyj ble sendt til sykehus i Tyskland. Her løftes han ut av ambulanseflyet lørdag morgen. Michael Kappeler / DPA

NTB

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir for rundt en uke siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin. Han ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen.

– Mens tilstanden fortsatt er alvorlig, er han ikke i umiddelbar livsfare. Men som følge av alvorlighetsgraden av forgiftningen er det for tidlig å anslå de langsiktige, potensielle følgene, heter det i en uttalelse fra sykehuset.

Navalnyj har i mange år vært blant Vladimir Putins mest fremtredende kritikere.