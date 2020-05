Tusenvis protesterte mot fascisme i Sarajevo

Årlig hedres kroatiske soldater og sivile som ble drept av jugoslaviske partisaner i Bleiburg i Østerrike rett etter andre verdenskrig.

Nazisymboler er en gjenganger på det kontroversielle arrangementet, som i år ble flyttet til Bosnia på grunn av koronarestriksjonene.

De fleste politiske partier, så vel som jødiske og muslimske ledere, den serbisk-ortodokse kirken og antifascistiske organisasjoner reagerte kraftig, og lørdag ble det arrangert protestmarsj.

– I Sarajevo, en multietnisk og antifascistisk by, er det ikke rom for fascisme, sier den lokale jødiske lederen Boris Kozemjakin til nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene gikk gjennom byen mens de sang antifascistiske sanger og holdt opp bilder av motstandsfolk som ble torturert og drept av kroatiske styrker som regjerte i Sarajevo under andre verdenskrig.

Adolf Hitlers kroatiske allierte sendte titusenvis av jøder, serbere, roma og bosniske og kroatiske antifascister til dødsleirene.

Den katolske kirken i Bosnia og Kroatia arrangerte gudstjenesten i katedralen i Sarajevo. På grunn av koronarestriksjonene var det bare 20 deltakere. Erkebiskop Vinco Puljic har avvist kritikken og sagt at det å be for ofrenes sjeler, ikke er det samme som å støtte deres handlinger.

Anslagene for hvor mange kroater som ble drept i Bleiburg, varierer kraftig. Men likvideringene og fangemarsjen tilbake til Jugoslavia, har blitt et symbol for kroatiske nasjonalister.