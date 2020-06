75 år gammel mann alvorlig skadet etter å ha blitt dyttet i bakken av to politibetjenter. Episoden stemples som «skammelig».

To politimenn er suspendert etter en hendelse der en 75 år gammel mann ble dyttet i bakken. Episoden skjedde i byen Buffalo i delstaten New York.

På Twitter opplyser ordføreren i byen, Byron W. Brown, at tilstanden til mannen er stabil, men alvorlig.

– I kveld, etter et fysisk sammenstøt mellom to grupper av ulovlige demonstranter under portforbudet, dyttet to politibetjenter en 75 år gammel mann, skriver Brown i uttalelsen.

WBFO / Reuters / NTB scanpix

En granskning av hendelsen ble igangsatt umiddelbart, fastslår han. De to politibetjentene er midlertidig suspendert.

Hendelsen ble filmet av en reporter fra den lokale radiostasjonen WBFO. Videoen viser at mannen går opp til politifolkene. Så blir han dyttet av to politibetjenter og faller i bakken. Der blir han liggende.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET — WBFO (@WBFO) June 5, 2020

The New York Times skriver at politiet først skal ha opplyst til lokale medier at én person ble skadet da han «snublet og falt». Så kom videoen som viste et helt annet hendelsesforløp.

Guvernør Andrew Cuomo i New York reagerer sterkt. Han stempler handlingen som «skammelig».

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.



I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.



Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 5, 2020

Flere pågrepet

Det er den tiende kvelden og natten med demonstrasjoner i USA etter at George Floyd mistet livet under en brutal pågripelse.

I New York ble flere arrestert for å ha brutt portforbudet som igjen trådte i kraft torsdag kveld amerikansk tid.

Demonstrantene samlet seg blant annet ved Cadman Plaza i Brooklyn, der politiet dagen i forveien brukte batonger mot folk som ikke overholdt påbudet.

Protestene mot politivold og rasisme fortsatte etter klokken 20 torsdag kveld, og tusenvis av demonstranter var ute. Det var også politiet.

Noen steder bivånet politiet ansamlingene av folk uten å gripe inn, mens folk ble pågrepet andre steder. Pågripelsene ble gjort uten batonger og uten at betjentene var ikledd beskyttelsesutstyr, som kvelden før.

Tross noen pågripelser og episoder går demonstrasjonene torsdag kveld og natt til fredag fredeligere for seg enn tidligere dager. Det skriver blant andre The New York Times.

Wong Maye-E / AP

Portforbud opphevet i hovedstaden

I Washington var portforbudet opphevet torsdag kveld. Der brøt demonstrasjonene opp før det ble mørkt torsdag kveld på grunn av kraftig regn.

Politiets tilstedeværelse var ikke like synlig da tusenvis av demonstranter marsjerte fra Det hvite hus til Lincoln Memorial i hovedstaden torsdag.

Politiet hadde ryddet gatene for biler før demonstrantene startet marsjen, og mindre grupper av politifolk og soldater fulgte med på demonstrantene.

Kamuflasjekledde soldater som voktet minnesmerket, trakk seg unna da folk ankom for en stille markering som varte i nesten ni minutter. Bare et par uniformerte betjenter var til stede på trappene ved monumentet.

ERIN SCOTT / Reuters / NTB scanpix

AP-fotograf på jobb angrepet

En fotograf fra nyhetsbyrået AP ble torsdag angrepet av en tilfeldig forbipasserende da han krysset gaten i lag med politisjefen og borgermesteren i Philadelphia.

Matt Rourke fotograferte Philadelphias politisjef Danielle Outlaw og borgermester Jim Kenney da de to møtte innbyggere nord i den amerikanske byen.

Da han sammen med Kenney, Outlaw og flere andre politifolk krysset gaten, ble han slått i ansiktet av en mann.

Det er ikke klart hva som er grunnen til angrepet, og politiet fikk raskt kontroll på og pågrep gjerningsmannen.

Fotograf Rourke ble sendt til sykehus for behandling og det et ventet at det går bra med ham.

Over 100 angrep er registrert mot journalister som dekker demonstrasjonene og uroen i USA, men de angrepene er det amerikansk politi som har stått for. Både tåregass, gummikuler og pepperspray er brukt mot journalister på jobb.