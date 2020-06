Svensk politi lovet kraftinnsats mot skyting og eksplosjoner. Slik gikk det.

Da en 15 år gammel gutt ble skutt og drept gjennom vinduet på en pizzarestaurant i Malmö i begynnelsen av november i fjor, trykket svensk politi på den store knappen.

Malmö og flere andre storbyer hadde opplevd en bølge av skyteepisoder, drap og eksplosjoner i de kriminelle gjengene.

Resultatet ble «Operasjon Rimfrost», en politiaksjon som innebar at politifolk fra hele landet ble hentet til noen bestemte områder i en avgrenset periode.

Målet var klart: færre dødelige skytinger, færre eksplosjoner og økt trygghet innen seks måneder.

Slik gikk det

Denne helgen avsluttes operasjonen. Hvordan gikk det?

Det ble registrert flere drepte i skyteepisoder i perioden desember 2019 til mai 2020 (28) sammenlignet med samme periode året før (18).

Ser man kun på de første fem månedene i år, ble omtrent like mange drept (18) som i samme tidsrom i fjor (16). Det samme gjelder skyteepisoder.

Mats Löfving, sjefen for politiets nasjonale operative avdeling, erkjenner at de ikke har nådd målene «på nasjonalt nivå».

Men han sier at de har fått en merkbar nedgang i de byene der situasjonen var verst, og der de satte inn støtet: Malmö og Uppsala.

– Det er sjelden man kan slå fast at politiet har reddet liv. Men det har vi gjort i Rimfrost. Vi har reddet livet til folk som har vært pekt ut som målskiver, sa Löfving på en pressekonferanse torsdag.

Sprengstoff og dyre klokker

Politiet sier at de har identifisert åtte svært sentrale lederskikkelser i gjengmiljøet og tatt ti bombemakere. 10 millioner i kontanter er beslaglagt. Det samme er store mengder sprengstoff og narkotika. 30 biler, hvorav tre til en verdi av 2,5 millioner, og 39 eksklusive klokker, hvorav én til en verdi av over 1 million kroner, er også i politiets varetekt nå (se faktaboks).

Stefan Hector som har ledet Operasjon Rimfrost, har to forklaringer på at de ikke har klart å få mindre skyting og drap på nasjonalt nivå tross den store innsatsen:

De har samlet kreftene i Malmö og Uppsala og har ikke nok politifolk til å gjøre det samme over alt.

Skytingene og sprengningene skjer i det som kalles «de utsatte områdene».

– Det handler også om migrasjonspolitikk, integrasjonspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk. Kriminalitetsbekjempelse er bare én del av dette, sier Hector til Aftenposten.

Sverige har opplevd en sterk økning i skytinger og eksplosjoner i kriminelle gjengmiljøer. Stefan Hector sier at deres kraftinnsats handler om å «bryte en utvikling snarere enn å løse et problem».

Risikerer oppblussing

– De kriminelle som skyter på hverandre, kommer fra utsatte områder. Vi har beslaglagt mange våpen og mye sprengstoff, og vi tror at tallene på skytinger hadde vært høyere om vi ikke hadde gjort dette. Men det finnes også omstendigheter som er utenfor vår kontroll, sier Hector.

Han sier at det er en risiko for at volden kan øke igjen når operasjonen avsluttes, men også at politiet har lært mye av arbeidet og endret deler av taktikken. Dette kommer de til å fortsette med nå. Malmös politi har alt varslet at de vil fortsette med ekstra innsats mot gjengkriminaliteten.

– Vi har gjort det vi kan for at overgangen skal bli bra. Men man er jo alltid urolig. Det første jeg sjekker om morgenen, er om det har vært skytinger, sier Hector.

Halvering i Malmö

Malmö har vært kalt Nordens Chicago på grunn av all gjengkriminaliteten. Den erfarne krimreporteren og forfatteren Joakim Palmkvist i avisen Sydsvenskan sier at det har vært merkbart roligere i Malmö det siste halvåret.

Han mener at tallene fra Operasjon Rimfrost, med en halvering i tallet på skytinger i Malmö, skyldes at politiet har jobbet på en ny måte, et «etterretningsdrevet politiarbeid».

– De har hatt ekstra mye folk til å samle inn og bearbeide informasjon så man vet hvem man skal rette seg inn mot. Slik kan man gjøre «kirurgiske operasjoner» og rette seg mot enkeltindivider. Det burde politiet alltid gjøre, sier Palmkvist til Aftenposten.

Det har ført til langt flere pågripelser, og flere kriminelle har kommet bort fra gaten.

Også Palmkvist tror det er en risiko for nye blodige konflikter i Skånes gjenger når operasjonen avsluttes, selv om Malmö-politiet lover å fortsette å ha et sterkt press på gjengene.

– Konfliktene som har ledet til drapene, er fortsatt der. Og så kommer det store problemet: Selv om man lykkes med å ta bort noen av hovedfigurene, finnes det mange unge som vil ta deres plass. Det må gjøres noe for at de velger en annen måte å leve på, sier Palmkvist.